গণনা কেন্দ্রের ভিতরেই মার তৃণমূল নেতাকে, শাসকদলের ক্যাম্পেও হামলা
বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল যুব নেতা সৌভিক পানকে ঘিরে ধরে মারধর করেন। ঘটনায় গণনা কেন্দ্রের ভিতরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় ৷
Published : May 4, 2026 at 9:31 PM IST
বর্ধমান, 4 মে: শহর বর্ধমানের গোলাপবাগ ইউটিআই কলেজ গণনা কেন্দ্রের ভেতরে চরম উত্তেজনার ঘটনা সামনে এল। অভিযোগ, গণনা চলাকালীনই বিজেপি কর্মীদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা সৌভিক পান। অন্যদিকে, আসানসোলের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের খবর আসতে তৃণমূলের বড় ক্যাম্পে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ৷
সূত্রের খবর, গণনা প্রক্রিয়া চলার সময় কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা বাধে। মুহূর্তের মধ্যে সেই বচসা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। অভিযোগ, সেই সময় বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল যুব নেতা সৌভিক পানকে ঘিরে ধরে মারধর করেন। ঘটনায় গণনা কেন্দ্রের ভেতরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত সৌভিক পানকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে, যদিও ঘটনায় তিনি গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পরিকল্পিতভাবে তাদের কর্মী-নেতাদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে যাতে গণনা প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলা যায়। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, প্রথমে তৃণমূল কর্মীরাই উত্তেজনা ছড়িয়েছিলেন এবং সেই থেকেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে যায়।
অন্যদিকে, আসানসোলের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের এগিয়ে থাকার খবর আসতে একদিকে যেমন বিজয়োল্লাস দেখা যাচ্ছিল গণনা কেন্দ্রের বাইরে। তেমনি তার পাশাপাশি আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাইরে তৃণমূলের একটি বড় ক্যাম্প করা হয়েছিল সেখানে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল। বিজেপির পতাকা নিয়ে গিয়ে প্রায় শতাধিক মানুষ তৃণমূল ক্যাম্প অফিসে হামলা চালায়। সমস্ত চেয়ার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও হাতের সামনে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদেরকে মারধর করা হয়। শুধু তাই নয় ঘটনার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তাদের সামনেই ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এর পরে খবর পেয়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সেখানে আসে। এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করে ভাঙচুর করা লোকজনদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। তৃণমূলের অভিযোগ এই গোটা ঘটনার পিছনে রয়েছে বিজেপি।
স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রাবণী মণ্ডল জানান "ক্ষমতার অপব্যবহার একেই বলে। আমরা বসে টিভিতে ফলাফল দেখছিলাম। হঠাৎই একদল বিজেপি কর্মী সমর্থক এসে আমাদের ক্যাম্প অফিসে হামলা চালায়। আমাদের কর্মী সমর্থকদের রাখা গাড়িগুলিকে ভাঙচুর করে। শুধু তাই নয় আমাদের কর্মীদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি মেয়েদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে ।"
অন্যান্য তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা জানান আচমকা শতাধিক লোক ঢুকে পড়ে আমাদের ক্যাম্প অফিসে। তাদের প্রত্যেকের হাতে বিজেপির পতাকা ছিল। তারা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা ভাঙচুর চালাতে শুরু করে। প্রথমে বাহিনীর লোকজন কিছু অল্প সংখ্যক ছিল ৷ তাই তারা তাদের কেউ মানেনি। এরপর প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে লাঠিচার্জ করে তাদেরকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু এইভাবে কেন বিনা কারণে ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর চালানো হলো তা নিয়ে ধন্দ্বে তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছান আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ডিসি পিভিজি সতীশ।
তিনি জানিয়েছেন "সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। যারা উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল তাদের সরিয়ে ফেলা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" অন্যদিকে, জামুড়িয়ার চুরুলিয়াতেও তৃণমূলের একটি দলীয় অফিস ভাঙচুর করে তাতে অগ্নিসংযোগ করার ঘটনা সামনে এসেছে ৷ তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনা তৃণমূল ঘটিয়েছে ৷ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার জানান "ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"