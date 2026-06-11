রানিগঞ্জে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গ্রেফতার, রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেফতারি। সিধান মণ্ডলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বিরোধী দলের কর্মীদের হুমকি ও মারধরের অভিযোগ রয়েছে।
Published : June 11, 2026 at 10:24 PM IST
আসানসোল, 11 জুন: আসানসোলে ফের এক জনপ্রতিনিধির গ্রেফতারিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। রানিগঞ্জ ব্লকের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সিধান মণ্ডলকে বুধবার গভীর রাতে গ্রেফতার করে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁকে আসানসোল আদালতে তোলা হলে ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেফতারি। সিধান মণ্ডলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বিরোধী দলের কর্মীদের হুমকি ও মারধরের অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি বালি পাচার এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও তদন্তের আওতায় রয়েছে বলে জানা গেছে।
উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে একাধিক জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর আগে আসানসোল পৌরনিগমের কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী-সহ বেশ কয়েকজন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ফলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, প্রশাসনিক ও পুলিশি স্তরে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পর থেকেই বেআইনি কর্মকাণ্ড এবং পুরনো অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত ও ধরপাকড়ের গতি বেড়েছে।
বিজেপির আসানসোল দক্ষিণ গ্রামীণ মণ্ডল সভাপতি পরিমল মাজি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার, দুর্নীতি এবং প্রভাব খাটানোর যে অভিযোগ উঠছিল, তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তাঁর দাবি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আরও বহু অভিযোগ সামনে আসতে পারে।
অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিধান মণ্ডল। আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে সত্য সামনে আনবেন বলেও দাবি করেন। কমিশনারেট সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই সিধান মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত এখনও চলছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।
সিধান মণ্ডলের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে রানিগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের।