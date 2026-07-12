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নথি বিকৃতির অভিযোগ, গ্রেফতার পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি

এই ঘটনায় একইসঙ্গে তাঁর ভাইপো তথা পুঞ্চা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি কৃপাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ধরম বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চরণপাহাড়ি দাসকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

TMC Leader Sujoy Banerjee Arrested
নথি বিকৃতির অভিযোগ, গ্রেফতার পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 10:47 AM IST

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পুরুলিয়া, 12 জুলাই: রাজ্যজুড়ে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেফতারি পর্ব চলছেই ৷ এবার গ্রেফতার করা হল পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি তথা তৃণমূল নেতা সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ এই ঘটনায় একই সঙ্গে তাঁর ভাইপো তথা পুঞ্চা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি কৃপাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ধরম বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুঞ্চা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চরণপাহাড়ি দাসকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পুঞ্চা থানার পুলিশ শনিবার গভীর রাতে তাঁদের বাড়ি লাখরা গ্রাম থেকে কাকা-ভাইপো দুজনকেই গ্রেফতার করে।

অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চরণপাহাড়ি দাসকে পাঁড়ুই গ্রাম থেকে ধরা হয় । অভিযোগ, চলতি মাসের 7 তারিখ রাত্রি সাড়ে ন’টার পর সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কৃপাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ও চরণপাহাড়ি দাস ব্লক অফিসে ঢুকে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের নথি বিকৃত করার চেষ্টা করছিল। সেই সময় বিজেপি কর্মীরা তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। সেদিনই পুঞ্চার বিডিও লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে ওই ব্যক্তিরা অনাধিকার প্রবেশ করেছেন ব্লক অফিসে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃতদের সেদিন রাতেই গ্রেফতার করে পুলিশ। পরের দিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে তাঁদের জামিন মঞ্জুর হয়।

TMC Leader Sujoy Banerjee Arrested
তৃণমূল নেতা সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

সেদিনই বিজেপির পক্ষ থেকেও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে গ্রেফতার হন তৃণমূল নেতা সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তাঁর ভাইপো এবং একজন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ।

উল্লেখ্য, 2026 বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া বিধানসভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাঁদের পুরুলিয়া আদালতে তোলা হবে ।"

  1. তোলাবাজি-খুন-সহ একাধিক অভিযোগ, গ্রেফতার ব্লক সভাপতি-সহ তিন তৃণমূল নেতা-কর্মী
  2. মারধর-তোলাবাজি-প্রাণনাশের অভিযোগে বর্ধমানে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

TAGGED:

TMC LEADER SUJOY BANERJEE ARRESTED
PURULIA TMC LEADER ARRESTED
TMC LEADER ARRESTED

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