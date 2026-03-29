ভোটের মুখে দলীয় কর্মীকে খুনের চেষ্টা ! গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ তাঁদের হাতে এসেছে ৷ পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেও তাঁরা কয়েকটি তথ্য় সংগ্রহ করেছেন ৷

খুনের চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূল নেতা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 2:05 PM IST

গঙ্গারামপুর, 29 মার্চ: তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনার চারদিনের মাথায় মূল অভিযুক্ত বাবু চৌধুরীকে গ্রেফতার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। তিনি তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ৷

উদ্ধার হয়েছে ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটিও। এই ঘটনায় মোট 6 জনকে গ্রেফতার করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। শনিবার মূল অভিযুক্ত বাবু চৌধুরীকে পেশ করা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে।

চলতি মাসের 24 তারিখ রাতে গঙ্গারামপুর থানার সামনে দলেরই এক কর্মী শিবা চৌধুরীকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের তফশিলি জাতি ও উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণি সংগঠনের টাউন সভাপতি বাবু চৌধুরী ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও অধরাই ছিল মূল অভিযুক্ত বাবু।

গোপন সূত্রের খবর পেয়ে মালদায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মূল অভিযুক্ত বাবু চৌধুরীকেও গ্রেফতার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঘটনা নিয়ে শনিবার রাতে গঙ্গারামপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে ঘটনার বিস্তারিত জানালেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে। পাশাপাশি এই ঘটনা বিরোধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল।

পুলিশ সুপার মিত্তাল রাতেই জানান, বাবু চৌধুরী এবং তাঁর দুজন সঙ্গীকে নিয়ে কয়েকদিন আগে থানার সামনে শিবা চৌধুরীকে গুলি করেন। শিবা চৌধুরীকে স্থানীয় লোকজন গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিতে হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, "আমরা তদন্তে নেমে আগে দু'জনকে গ্রেফতার করেছিলাম। শিবা চৌধুরীর ভাইয়ের থেকে আমরা জানতে পারি হামলার সময় বাবু চৌধুরী সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজও আমাদের হাতে এসেছে ৷ যে অস্ত্রটি দিয়ে গুলি করা হয়েছিল সেটিও উদ্ধার করা হয়েছে।"

এদিকে দলের তরফে এখনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আর এনিয়েই তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তিনি বলেন, "এই ঘটনার পরেও তৃণমূল থেকে বাবুকে বহিষ্কার করার ব্যাপারো কোনও চিন্তাভাবনা করা হয়নি ৷ এই ধরনের অভিযুক্তরাই তৃণমূলের মূল সম্পদ ! ফলে তাঁকে বহিষ্কার করা তৃণমূলের পক্ষে খুব কঠিন বিষয়। এই ঘটনার পর থেকেই গঙ্গারামপুর জুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। রাত্রি আটটা বাজলেই বিভিন্ন দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ।"

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "পুলিশ তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। থানার বাইরে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। থানার ভিতরে যদি হতো তাহলে কী হত অবস্থা ! গঙ্গারামপুর থানার আইসিকে দু'দিন পরে তৃণমূলের মিছিলে দেখা যাবে। আমাদের গঙ্গারামপুরের প্রার্থীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব ৷ বলব, স্পেশাল অবজারভার যেন থানার আইসি এবং জেলা পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। ভোটের আগে যেন এই সমস্ত আসামিদের জামিন না হয়। যদি জামিন হয় তাহলে আমরা জেলা পুলিশ সুপার এবং আইসি-র বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব ৷ গঙ্গারামপুর থানা ঘেরাও করে রাখব।"

এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, "অপরাধীদের দলে কোনও জায়গা নেই। আমি সম্পূর্ণ ঘটনা জেনে নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা বলব। আইন আইনের পথে চলবে। যদি ঘটনা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

