কখনও অমিত, কখনও আমির- আয়াতুল্লা ! ভুয়ো নথি ব্যবহারের অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা

কখনও অমিত, কখনও আমির- আয়াতুল্লা ! ভুয়ো নথি ব্যবহারের অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা
সরকারি নথিতে একাধিক অসঙ্গতি থাকার অভিযোগে গ্রেফতার তূণমূল নেতা ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : June 14, 2026 at 7:43 PM IST
সাগরদিঘি, 14 জুন: ভুয়ো নথি ব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার গোর্বধনডাঙা পঞ্চায়েত এলাকায়। ধৃতের নাম অমিত সর্দার। তিনি সাগরদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির শিশু ও নারী কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ ফুলন সর্দারের স্বামী।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অমিত কখনও আমির শেখ বলে পরিচিত হতেন। কখনও নিজের পরিচয় দিতেন আয়াতুল্লা শেখ হিসেবে ৷ শুধু মৌখিক নয়, তাঁর ব্যবহার করা বিভিন্ন নথিতেও আলাদা আলাদা নামের উল্লেখ দেখা গিয়েছে ৷ আরও অভিযোগ, তিনি ভুয়ো তফশিলি উপজাতি শংসাপত্র থেকে শুরু করে আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড তৈরি করেছিলেন। ধৃত বাংলাদেশের বাসিন্দা হতে পারেন বলেও সন্দেহ পুলিশের। বিস্তারিত জানতে ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করবে পুলিশ। একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন পরিচয় ও নথি ব্যবহারের বিষয়টি সামনে আসতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তের পরিচয় সংক্রান্ত নানা অসঙ্গতির অভিযোগ উঠছিল। তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখে পুলিশ। তাতে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি বিষয় জানা গিয়েছে ৷ এরপর শনিবার রাতে সাগরদিঘি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। কীভাবে এবং কোন উদ্দেশে এই ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করা হয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিচয় ভাঁড়ানোর ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ধৃত তৃণমূল নেতার স্ত্রী বর্তমানে সাগরদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির শিশু ও নারি কল্যাণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন। ফলে ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিভিন্ন দল বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছ। যদিও এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।
প্রসঙ্গত, জঙ্গিপুর মহকুমা এলাকার একাধিক ব্যক্তি ভুয়ো পরিচয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে আগেই ৷ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তদন্ত করে জানা গিয়েছে, পুরুষদের অ্যাকাউন্টেও ঢুকছিল টাকা। একইসঙ্গে এই এলাকার বেশ কয়েকজনের ভুয়ো তফশিলি শংসাপত্র তৈরি করেছেন বলেও অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট দফতরের পক্ষ থেকে তার তদন্তও শুরু করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে অভিযোগ করেছেন, জঙ্গিপুর মহকুমার তিন হাজারেরও বেশি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট লক্ষ্মীর ভান্ডারের ঢাকা গিয়েছে।