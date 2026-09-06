প্রভাব খাটিয়ে জমি দখল-জালিয়াতির অভিযোগ, গ্রেফতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা

প্রভাব খাটিয়ে জমি দখল-জালিয়াতির অভিযোগ, গ্রেফতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা
নিজের রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে নথি জাল করে বিধবা মহিলার সরকারি পাট্টাভুক্ত জমি হাতিয়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার করা হল তৃণমূলের এই প্রভাবশালী নেতাকে।
Published : September 6, 2026 at 7:59 AM IST
দার্জিলিং, 6 সেপ্টেম্বর: জমি সংক্রান্ত একটি পুরনো মামলায় গ্রেফতার ফাঁসিদেওয়ার দাপুটে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কাজল ঘোষ ৷ নিজের রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে নথি জাল করে বিধবা মহিলার সরকারি পাট্টাভুক্ত জমি হাতিয়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার করা হল তৃণমূলের স্থানীয় এই প্রভাবশালী নেতাকে। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার প্রাক্তন তৃণমূল কো-অর্ডিনেটর তথা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (SJDA) সদস্য কাজলবাবুর বিরুদ্ধে এক বিধবা মহিলার এক একরেরও বেশি কৃষি জমি দখল করে বট লিফ ফ্যাক্টরি খোলার অভিযোগ উঠেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 9 বছর আগে বিধাননগরের বড় পাইকপাড়া মৌজায় ওই বিধবা মহিলার নামে থাকা সরকারি পাট্টার জমি জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে নিজের কব্জায় নেন কাজল ঘোষ। পরবর্তীতে সেখানে 'শ্রীরূপা টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' নামে একটি চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা (বট লিফ ফ্যাক্টরি) গড়ে তোলেন তিনি। অভিযোগ, প্রতিবাদ করলে ওই মহিলাকে প্রণে মারার হুমকি দেওয়া হত। সে সময় রাজনৈতিক প্রভাবের ভয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে না পারলেও, সম্প্রতি পরিস্থিতি বদলাতেই গত 7 অগস্ট ফাঁসিদেওয়া থানায় কাজল ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা মহিলা।
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ পার্শ্ববর্তী খড়িবাড়ি (Khoribari) এলাকা থেকে কাজল ঘোষকে গ্রেফতার করে। আইনি প্রক্রিয়া মেনে গ্রেফতারের পরই তৃণমূল নেতাকে খড়িবাড়ি থানার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত নেতার বিরুদ্ধে জমি দখল ছাড়াও একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের পুরনো অভিযোগ রয়েছে। রবিবার ধৃত কাজল ঘোষকে নির্দিষ্ট আদালতে তোলা হবে এবং তার বিরুদ্ধে ওঠা জমি সংক্রান্ত অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হতে পারে।