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'পুলিশ আমার কথায় চলে', পুত্রবধূকে শাসিয়ে মারধর তৃণমূল নেত্রীর! গ্রেফতারিতে ডিমবৃষ্টি

অর্পিতার অভিযোগ, সম্প্রতি শাশুড়ি তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধর করেন, হুমকি দেন, "আমি তৃণমূলের নেত্রী, আমার কিছু করতে পারবি না । পুলিশ আমার কথাতেই চলে !"

Tmc leader arrested
অভিযুক্ত ইলা বাগচী, গ্রেফতারের পরই ডিমবৃষ্টি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 3:53 PM IST

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গাইঘাটা, 21 জুন: একসময় গোটা ব্লকের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে যার প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত, সেই ইলা বাগচীকেই এ বার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল । পুত্রবধূকে প্রকাশ্যে রাস্তায় মারধর, হুমকি এবং দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক নির্যাতনের অভিযোগে রবিবার সকালে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

রবিবার সকালে ঠাকুরনগরের বাবুপাড়ায় নিজের বাড়ি থেকেই ইলা বাগচীকে আটক করে গাইঘাটা থানার পুলিশ । পরে তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । দুপুরে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলার জন্য থানার বাইরে আনা হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । উপস্থিত জনতার একাংশ 'চোর-চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন । অভিযুক্ত নেত্রীকে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিমও ছোড়া হয় । এমনকি এক মহিলাকে তাঁর গালে চড় মারতেও দেখা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয় ।

Tmc leader arrested
গ্রেফতারের আগের মুহূর্তে (নিজস্ব চিত্র)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারিণী অর্পিতা বিশ্বাস ইলা বাগচীর পুত্রবধূ । 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ইলা বাগচীর ছেলে রাহুল বাগচীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের পর তাঁদের বিয়ে হয় । প্রথমদিকে সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলেও কয়েক মাসের মধ্যেই অশান্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ । অর্পিতার দাবি, তাঁর স্বামী প্রায়শই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন । শ্বশুর-শাশুড়িও তাঁকে নানা ভাবে হেনস্থা করতেন । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তাঁকে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে হয় ।

Tmc leader arrested
তৎপর পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

অর্পিতার অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসার পরও অত্যাচার থামেনি । গত 15 জুন ব্যক্তিগত কাজে ঠাকুরনগর বাজারে যাওয়ার পথে ষষ্ঠীতলা এলাকায় তাঁর পথ আটকানো হয় । সেখানে ইলা বাগচী কয়েকজন অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ । শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাঁকে ভয় দেখানোরও চেষ্টা করা হয় । অভিযোগ, সেই সময় ইলা বাগচী বলেন, "আমি তৃণমূলের নেত্রী, আমি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি । তুই আমাকে কিছু করতে পারবি না । পুলিশ আমার কথাতেই চলে ।"

Tmc leader arrested
অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রী ইলা বাগচী (নিজস্ব চিত্র)

ঘটনার পর গুরুতর মানসিক আঘাত পাওয়া অর্পিতা তিন দিন পরে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে শাশুড়ি ইলা বাগচী, শ্বশুর পিনাকী বাগচী এবং স্বামী রাহুল বাগচীর নাম উল্লেখ করা হয় । পুলিশ বধূ নির্যাতন, মারধর, ভয় দেখানো-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে । তদন্তের ভিত্তিতেই রবিবার ইলা বাগচীকে গ্রেফতার করা হয় ।

Tmc leader arrested
পুত্রবধূর অভিযোগপত্র (নিজস্ব চিত্র)

রাজনৈতিক মহলে ইলা বাগচীর উত্থানের ইতিহাসও কম চর্চিত নয় । গাইঘাটার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন তিনি । 2008 সালে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক জীবনের শুরু । পরে কর্মাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি হয়ে 2023 সালে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদে বসেন । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত থেকে দলীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর মতামতই ছিল চূড়ান্ত ।

Gaighata
ডিমের হাত থেকে বাঁচতে মুখে ঘোমটা (নিজস্ব চিত্র)

তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ইলা বাগচী । তাঁর দাবি, "আমাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার করা হচ্ছে । মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে ।" তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশও এটিকে পারিবারিক বিবাদ বলে দাবি করেছে । যদিও বিরোধীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । সরকার বদলের পরই আইনের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে ।

ঘটনায় বনগাঁ মহকুমা জুড়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে । পারিবারিক নির্যাতনের অভিযোগ, রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট এবং গ্রেফতারের পর জনরোষ- সব মিলিয়ে গাইঘাটার এই ঘটনা এখন জেলার অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে ।

TAGGED:

TMC LEADER
ARREST
ASSAULTING DAUGHTER IN LAW
বধূ নির্যাতন
GAIGHATA

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