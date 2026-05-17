পুরসভার ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশের ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূল নেত্রী, 3 দিনের পুলিশ হেফাজত

রাজ্যে পালাবদলের 12 দিনের মাথায় পুরনো ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে পুনরায় তদন্তে খুশি সাধারণ মানুষ। এই ঘটনায় শনিবারই গ্রেফতার করা হয় উদয়ন-ঘনিষ্ঠ মৌমিতা ভট্টাচার্যকে।

পুরসভার ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশের ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূল নেত্রী, (প্রতীকী ছবি)
Published : May 17, 2026 at 7:24 PM IST

কোচবিহার, 17 মে: দিনহাটা পুরসভার ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে ধৃত উদয়ন ঘনিষ্ঠ তৃনমূল নেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্যের ৩ দিনের পুলিশ হেফাজত দিল আদালত। রবিবার তাকে বিশেষ আদালতে তোলা হলে আদালত পুলিশ হেফাজত দেয়। যদিও আদালতে তোলার সময় মৌমিতা ভট্টাচার্য জানান, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার।

গত 2024 সালের জানুয়ারি মাসে ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ড সামনে আসে। হইচই পড়ে যায় দিনহাটায়। সেই সময় পদত্যাগ করেন তদকালীন চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী। গ্রেফতার হন পুরসভার কর্মী উত্তম চক্রবর্তী-সহ একাধিক ইঞ্জিনিয়ার। সেই সময় দিনহাটা থানার পুলিশ তদন্ত অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েও অজ্ঞাত কারণে থমকে যায়। এমনকি পুলিশের পক্ষ থেকে চার্জশিট জমা না পড়ায় জামিন পেয়ে যান তিন পুর কর্মী। আর এরপরেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকে বিরোধীরা।

তবে রাজ্যে সরকারের পালাবদলের 12 দিনের মাথায় পুরনো ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডের ফাইল পুনরায় খোলা ও তদন্তে খুশি সাধারণ মানুষ। দিনহাটার নবনির্বাচিত বিধায়ক অজয় রায় বলেন, "দুর্নীতি করলে কেউ রেহাই পাবে না। আগে পুলিশ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। বর্তমান সরকার পুলিশকে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে না। "

ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে গ্রেফতার মৌমিতা ভট্টাচার্য (ইটিভি ভারত)

গত 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে পুরসভায় ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যানের অভিযোগ প্রথমবার পুরসভার কাছে আসে। এরপরে একে একে 15টি অভিযোগ পুরসভায় জমা পড়ে। সেই ঘটনায় পুরসভা দিনহাট চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্কর মাহেশ্বরী ও বড়োবাবু জগদীশ সেন, পুর কর্মী মৌমিতা ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ সম্রাট দাস-সহ একাধিক পুর কর্মীকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই দুর্নীতি এতটাই প্রভাব ফেলে যে, সেই সময়ের চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্কর মাহশ্বরীকে পদত্যাগ করতে হয়। এরপর তদন্তের স্বার্থে 2024 সালে ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার হওয়া তিনজনের স্বাক্ষরের নমুনা পাঠানো হয় কলকাতার ভবানীভবনে ফরেনসিকের জন্য। এরপর আর তদন্ত এগোয়নি। তবে রাজ্যে পালাবদল হতেই শনিবার সেই কাণ্ডেই গ্রেফতার করা হয় পুর কর্মী ও উদয়ন-ঘনিষ্ঠ মৌমিতা ভট্টাচার্যকে।

এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্করের বাড়িতে পুলিশি অভিযান হয়। এর সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনিও। যদিও ঘণ্টা খানেক তল্লাশি করার পরেও তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। দিনহাটা পুলিশের এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, "ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশের ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্নীতি করে থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

