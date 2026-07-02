মারধর-তোলাবাজি-প্রাণনাশের অভিযোগে বর্ধমানে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা
মারধর, তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকির মামলায় গ্রেফতার খণ্ডঘোষের তৃণমূল নেতা অপার্থিব ইসলাম ৷ তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ ধৃতকে ৷
Published : July 2, 2026 at 3:06 PM IST
বর্ধমান, 2 জুলাই: মারধর, জোরপূর্বক টাকা আদায় এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম (ফাগুন)। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে মঙ্গলবার গভীর রাতে খণ্ডঘোষের বাদুলিয়া এলাকায় তার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। বুধবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তদন্তের স্বার্থে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।
পুলিশ সূত্রের দাবি, অপার্থিব ইসলামের বিরুদ্ধে আগে থেকেই একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু ছিল। সেই মামলার তদন্তে নেমেই এই গ্রেফতারি হয়েছে। তদন্তকারীদের বক্তব্য, অভিযোগের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন ছিল। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।
এদিকে, আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় খণ্ডঘোষ থানার সামনে জড়ো হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পুলিশি গাড়ি বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন। কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হলেও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেয়নি।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এটি দুর্নীতির বড় চক্রের একটি অংশমাত্র। তাঁদের দাবি, অপার্থিব ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে এবং বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত ৷ পাশাপাশি খণ্ডঘোষের বিধায়কের বিরুদ্ধেও ওঠা অভিযোগগুলির তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা।
অন্যদিকে, অপার্থিব ইসলাম সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁকে এই মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এর পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে ৷ বর্তমানে পুরো ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে চলবে।