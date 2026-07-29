তোলাবাজি-সন্ত্রাসের অভিযোগ, গ্রেফতার বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা রাজু নস্কর
বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা রাজু নস্করের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হামলা, ভয় দেখানো ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
Published : July 29, 2026 at 7:14 AM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা রাজু নস্করকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হামলা, ভয় দেখানো ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
তদন্তকারীদের দাবি, রাজু নস্করের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মোট ছ’টি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে মারধর, হুমকি দেওয়া এবং এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে তোলাবাজির অভিযোগও রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।
নির্বাচনের আগে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগে রাজু নস্করকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধে মারধর এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হলেও পরে তিনি আদালত থেকে জামিন পান। তবে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা পুরনো মামলাগুলির তদন্তের ভিত্তিতেই ফের তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।
নতুন সরকার আসার পরে গত মে মাসে বেলেঘাটায় কয়েকটি ‘অবৈধ নির্মাণ’ ভাঙার নোটিস দেওয়ার সময় ফের উঠে আসে প্রোমোটার তথা বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা রাজু নস্করের নাম ৷ অভিযোগ, প্রোমোটার রাজুই এই সব বেআইনি নির্মাণ করছিলেন। কিছুদিন আগে স্থানীয়দের একাংশ রাজুর অনুগামীদের উপর চড়াও হলেও তখন রাজুর সন্ধান মেলেনি।
বুধবার ধৃত রাজু নস্করকে শিয়ালদহ আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ তাঁর হেফাজত চেয়ে আবেদন করতে পারে বলে সূত্রের খবর। আদালতে পেশের পরই জানা যাবে তদন্তের পরবর্তী গতিপ্রকৃতি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজু লস্করকের গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে তিনি জামিন পেয়ে যান। এবারে তোলাবাজি এবং এক পরিবারকে তার বসতি ভিটে থেকে উচ্ছেদের ঘটনায় রাজু নস্করকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"
অন্যদিকে, এই গ্রেফতার ঘিরে শুরু হয়েছে চর্চা। যদিও তৃণমূলের তরফে এই বিষয়ে এখনও কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।