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অ্যাকাউন্ট ফ্রিজকাণ্ডে শোকজের জবাবে বিস্ফোরক অরূপ বিশ্বাস, কাঠগড়ায় তুললেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই গোটা বিতর্কের নেপথ্যে রয়েছে বিধানসভায় তৈরি হওয়া নতুন ব্লক এবং দলীয় তহবিলের বিপুল অর্থ নিয়ে প্রবল দড়ি টানাটানি ।

Aroop Biswas
তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 7:21 AM IST

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কলকাতা, 22 জুন: অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে দলের তরফে পাঠানো শোকজের নোটিসের কড়া জবাব দিয়ে সরাসরি নিজের দলকেই কাঠগড়ায় তুললেন একদা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ।

দলের কোষাধ্যক্ষের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল পদে থাকা সত্ত্বেও, তৃণমূলের বিপুল তহবিলের টাকা ঠিক কী কারণে, কোথায় এবং কীভাবে খরচ হচ্ছে, তা তাঁকে বিন্দুমাত্র জানানো হয়নি বলে এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন এই নেতা । কয়েকদিন আগেই দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ বা যাবতীয় লেনদেন স্থগিত করার জন্য ব্যাঙ্কে চিঠি দিয়েছিলেন অরূপ । সেই চিঠির প্রেক্ষিতেই চরম অস্বস্তিতে পড়ে তাঁকে শোকজ করে জোড়াফুল শিবির । এবার সেই শোকজের জবাবে তিন পাতার একটি বিস্তারিত চিঠি পাঠিয়ে দলের অস্বচ্ছতার দিকেই সরাসরি আঙুল তুললেন তিনি ।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে । দলীয় তহবিলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিবাদের জেরে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়েছিলেন অরূপ । তাঁর সেই অফিসিয়াল চিঠির ভিত্তিতে পদক্ষেপ করে ব্যাঙ্ক এবং ওই অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয় । এই ঘটনার পর দলের অন্দরে তীব্র আলোড়ন পড়ে ৷

পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রাক্তন এই ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি কড়া পদক্ষেপ করে দল এবং তাঁকে শোকজ নোটিস পাঠানো হয় । শোকজের জবাবে অরূপ বিশ্বাস যে তিন পাতার চিঠি দিয়েছেন, তাতে মূলত দলের অভ্যন্তরীণ লেনদেনের ইতিহাস নিয়ে একাধিক চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তাঁর স্পষ্ট দাবি, খাতায় কলমে দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করলেও, আদতে তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই যাবতীয় আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করা হয়েছে ।

নিজে হাতে লেখা ওই চিঠিতে টালিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক সাফ জানিয়েছেন, দলের বিভিন্ন প্রয়োজনে একাধিক চেকে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হলেও, সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাঁকে কখনওই জানানো হয়নি । কে বা কারা ওই টাকা তুলেছেন, কোথায় সেই টাকা খরচ হয়েছে, সে বিষয়ে কোষাধ্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য, হিসেব বা প্রমাণ নেই ।

আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক গুরুতর অনিয়মের দিকে সরাসরি আঙুল তুলেছেন তিনি । পাশাপাশি, তাঁর দাবি যে কয়েকটি চেকে তিনি সই করেছিলেন, সেগুলির ক্ষেত্রেও বড়সড় অনিয়ম করা হয়েছে । তবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দলত্যাগ এবং দলবদলের নানা জল্পনা বাতাসে ভাসলেও, চিঠিতে অরূপ বিশ্বাস স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসেই রয়েছেন ।

দলীয় সূত্রের খবর, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে সব মিলিয়ে প্রায় 534 কোটি টাকার বিশাল তহবিল মজুত রয়েছে । বিধানসভায় নতুন ব্লক গঠিত হওয়ার পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর শিবিরের নেতারা এই বিপুল অর্থের ওপর নিজেদের আইনি অধিকার কায়েম করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন । পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এবং নতুন ব্লক যাতে কোনওভাবেই আইনি পথে এই তহবিলের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে, সেই আশঙ্কা থেকে দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তড়িঘড়ি তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসকে নির্দেশ দেন, পুরো টাকাটা সাময়িকভাবে অন্য একটি বন্ধু রাজনৈতিক দলের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করতে ।

কিন্তু এই অত্যন্ত গোপনীয় খবর বেশিদিন চাপা থাকেনি । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির বিষয়টি জানতে পেরেই পাল্টা চাল চালে এবং অরূপ বিশ্বাসের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে । তাঁকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়, যাতে তিনি অবিলম্বে ব্যাঙ্কে চিঠি দিয়ে অ্যাকাউন্টের সমস্ত লেনদেন বন্ধ করার অফিসিয়াল অনুরোধ জানান । কার্যত নতুন ব্লকের সেই জোরালো বার্তার কাছে নতিস্বীকার করেই দলের গচ্ছিত অর্থ সুরক্ষিত রাখতে অরূপ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার ওই চিঠি পাঠিয়েছিলেন ।

ইতিমধ্যে এই বিপুল ডামাডোলের মাঝেই তৃণমূল কংগ্রেসের 440 কোটি টাকা থাকা তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পুলিশ ফ্রিজ করে দেয় । আর সেই কারণেই তৃণমূল শোকজ করে প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসকে ।

দলের একটি সূত্রের অবশ্য দাবি, গত পাঁচই জুনের কার্যসমিতির বৈঠকেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে অরূপকে কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে সরিয়ে শুভাশিস চক্রবর্তীকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । এই গোটা বিতর্ক এবং শোকজের জবাব নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট বলেন, "আমি এটুকু বলতে পারি, অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দলের কমিউনিকেশন হয়েছে । বাকিটা দলের ভিতরের ব্যাপার । অরূপ বিশ্বাস বলতে পারবেন । দল বলতে পারবে ।"

TAGGED:

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধে শোকজ অরূপ
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