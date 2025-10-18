'কারও হিম্মত নেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বাংলাদেশে পাঠাবে', কাজলের পাশে বসে হুঙ্কার অনুব্রতর
বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বী কাজল শেখের পাশে দেখা গেল অনুব্রত মণ্ডলকে ৷ দু'জনেই আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলকে জেতানোর বার্তা দিলেন ৷
Published : October 18, 2025 at 9:04 PM IST
মুরারই, 18 অক্টোবর: দলীয় বিজয়া সম্মিলনীর একই মঞ্চে দেখা গেল বীরভূম তৃণমূলের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিচিত অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখকে ৷ দুই তৃণমূল নেতার সমর্থকরা স্লোগান দিতে থাকেন ৷ এই আবহে মঞ্চে উপস্থিত সাংসদ শতাব্দী রায়ের মুখে বিরক্তির ছাপও স্পষ্ট ফুটে উঠল ৷ তিনিও মেলাতে পারলেন না দুই নেতা ও তাঁদের অনুগামীদের ৷ অথচ মুরারই এক নম্বর ব্লকের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে পাশাপাশি বসে ছিলেন অনুব্রত-কাজল ৷
এদিন বক্তৃতা দেওয়ার সময় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির কনভেনার অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "কারও হিম্মত নেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ও মুরারই-এর মানুষকে বাংলাদেশ পাঠাতে পারবে ৷ মনে রাখবেন, মাথার উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন ৷"
গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রত মণ্ডল তিহারে বন্দি থাকার সময় সক্রিয় রাজনীতিতে উত্থান হয় ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের ৷ অনুব্রতর অনুপস্থিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সাংগঠনিক রাশ ধরে রাখার জন্য কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন ৷ অনুব্রতর প্রত্যাবর্তনের পরও কোর কমিটিতেই আস্থা দলনেত্রীর ৷ এই কোর কমিটিতে অনুব্রত মণ্ডলকে যুক্ত করে তাঁকে কমিটির আহ্বায়ক করে দেওয়া হয়েছে ৷
বীরভূমে দুর্গাপুজোর পর প্রতিটি ব্লকে কর্মীদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলন করছেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ এদিন বীরভূম মুরারই 1 নং ব্লকের পশুরহাট মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলন ৷ উপস্থিত ছিলেন, সাংসদ শতাব্দী রায়, বীরভূমের জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, কোর কমিটির কনভেনর অনুব্রত মণ্ডল-সহ জেলা নেতৃত্ব ৷
মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার সময় কাজল শেখ বলেন, "আমাদেরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক ছাতার তলায় রেখেছেন ৷ আমাদের মধ্যে যদি কোনও দ্বন্দ্ব থাকে, সেটা মিটিয়ে নিয়ে ছাব্বিশের নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমে যাকে যেখানে প্রার্থী করবেন আমরা তাঁদের জন্য নির্বাচনে লড়াই করব ৷ এগারো শূন্য করব ৷"
আর কয়েক মাস পরই রাজ্যে বিধানসভা ভোট, বাংলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন শুধু শুরুর অপেক্ষা ৷ রাজ্যে ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধনের প্রস্তুতির কাজ চলছে জোর কদমে ৷ পাশাপাশি চলছে রাজনৈতিক নেতাদের হুমকি, পাল্টা হুমকি হুঁশিয়ারি ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ায় কত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ যাবে, তাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে আরম্ভ করে প্রায় বিজেপির সব হেভিওয়েট নেতারা ৷ এমন সময় সেই পুরনো মেজাজে হুঙ্কার দিলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷
গতকাল লাভপুরে বিজয়া সম্মিলনীতে তিনি বলেন, "আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসিনি ৷ আমরা বাংলাদেশ থেকে আসিনি ৷ কোন বিদেশ থেকে আসিনি ৷ আমরা বীরভূমের লাভপুরের বাসিন্দা ৷ ভোটার তালিকা থেকে বিজেপি নাম বাদ দিয়ে দেখুক ৷"
এদিনও একই সুরে অনুব্রত কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "পাঁচ বছর পর একবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট আসে ৷ যে-ই প্রার্থী হন, জানবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী ৷ আগামী বিধানসভা ভোটেও তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতাতে হবে ৷" তিনি আরও বলেন, "কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই ৷ আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে চলব ৷ একটা কথা বলে যাই, কারও হিম্মত নেই পশ্চিম বাংলার কোনও মানুষকে, মুরারই-এর মানুষকে বাংলাদেশ পাঠাতে পারবে ৷ যতই চেষ্টা করুক ৷ সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী আছেন ৷"