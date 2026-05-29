20 বছরের নিরাপত্তার ইতি ! 'বেসরকারি' রক্ষী খুঁজছেন অনুব্রত
বাম আমলে অনুব্রতর নিরাপত্তায় 2 জন সশস্ত্র পুলিশ ছিল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসার পর কেষ্টর নিরাপত্তার এলাহি ব্যাপার ছিল ৷
Published : May 29, 2026 at 6:09 PM IST
বোলপুর, 29 মে: গত দু'শকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপের ইতি ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পরই অনুব্রত মণ্ডলের সমস্ত নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ ঘনিষ্ঠ মহলে শোনা যাচ্ছে, বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী খুঁজছেন একদা বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা কেষ্ট ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর সদ্য অনুব্রতর ওয়াই প্ল্যাস (Y PLUS) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল ৷ তবে 2 জন সশস্ত্র দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছিল কেষ্টকে ৷ এবার তাও তুলে নেওয়া হল ৷
1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেস জন্মলগ্ন থেকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে সঙ্গে আছেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ প্রথম থেকে ডাকাবুকো ছিলেন কেষ্ট ৷ তাই ভালো সংগঠক হিসেবে নেত্রীর নজরেও ছিলেন ৷ তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতির পদ সামলেছেন দল সরকার গঠনের বহু আগে থেকেই ৷
তবে জানা গিয়েছে, 2006 সাল থেকে অনুব্রতর দেহরক্ষী ছিল ৷ তৎকালীন বাম সরকার অনুব্রতর নিরাপত্তায় 2 জন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করেছিল ৷ রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসার পর কেষ্টর নিরাপত্তার এলাহি ব্যাপার ছিল ৷ প্রথমে ওয়াই, পরে ওয়াই প্ল্যাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলকে ৷ যদিও, পুলিশ মহলের অফিসারদের মতে, ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত নিরাপত্তার চেয়ে অনেক বেশি পুলিশকর্মী ক্ষমতা বলে রাখতেন কেষ্ট ৷ তাঁর কনভয়ে ছিল সামনে পাইলট গাড়ি, পিছনে দু'টি স্কট গাড়ি । প্রায় 17 জন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার ও কর্মী থাকতেন ৷ ছিল সশস্ত্র মহিলা পুলিশ কর্মীও৷
এমনকি, অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতেও সব সময় 4 জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকতেন ৷ তাঁর বাড়িতে বা কোন জনসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে মেটাল ডিটেক্টর বসানো থাকত ৷ অর্থাৎ, কোন মন্ত্রীর চেয়ে কোন অংশে কম নিরাপত্তা ছিল না অনুব্রতর। বরং অতিরিক্ত পুলিশি ঘেরাটোপে থাকতেন তিনি ৷ গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় জামিন পেয়ে তিহার থেকে ফেরার পর আর তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি পদে আসীন হতে পারেননি অনুব্রত ৷ কিন্তু, তাতেও তাঁর নিরাপত্তায় কোন খামতি ছিল না ৷ ওয়াই প্ল্যাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তাই দেওয়া হয়েছিল তাঁকে ৷ রক্ষীদের চমকপ্রদ করতে কালো পোশাক পড়াতেন অনুব্রত, এমনটাও শোনা গিয়েছে ৷
রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ ডবল ইঞ্জিন সরকার এসেই 27 মে বীরভূমে কেষ্ট-কাজলের ওয়াই প্ল্যাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ৷ এছাড়াও, এক ডজন তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন বিধায়কদের নিরাপত্তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে । তবে অনুব্রতকে 2 জন সশস্ত্র দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছিল । তা নিয়েই বিকেল হলে বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে আসছিলেন তিনি ৷
এদিন, তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷ অর্থাৎ, 20 বছর নিরাপত্তা ঘেরাটোপে থাকার ইতি ৷ অনুব্রত মণ্ডলের আর কোনও নিরাপত্তারক্ষী রইল না ৷ তারপরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে শোনা যাচ্ছে, নিজের নিরাপত্তার জন্য বেসরকারি রক্ষী খুঁজছেন কেষ্ট ৷ যদিও, এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি তিনি ৷
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে অনুব্রত মণ্ডল তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক পদে রয়েছেন ৷ তাছাড়াও, এখনও তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য। যদিও, দলের ভরাডুবির পর কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা যায়নি কেষ্টকে ৷