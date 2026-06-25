ETV Bharat / state

আজ কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা, বিপদ আরও বাড়ছে সব্যসাচীর

সল্টলেক অঞ্চলের দাপুটে নেতা সব্যসাচী দত্ত চরম বিপাকে। একবার পুলিশ হেফাজত তো একবার জেল হেফাজত ৷ এরইমাঝে আজ তাঁর ভয়েস স্যাম্পেল টেস্ট করা হবে ৷

SABYASACHI DUTTA
বৃহস্পতিতে ভয়েস স্যাম্পেল টেস্ট সব্যসাচী দত্তের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বারাসত, 25 জুন: জামিন মেলেনি বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসচী দত্তের। বুধবার বারাসত আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয় ৷ বিচারক তাঁকে আরও 14 দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আজ তাঁর বিরুদ্ধে টাকা চেয়ে 'থ্রেট কল' সংক্রান্ত অভিযোগের ভয়েস স্যাম্পেল টেস্ট নেওয়া হবে। আইনজীবীদের মতে, "তোলাবাজি ও বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সব্যসাচীর বিপদ আরও বাড়ছে ।"

গত 8 জুন তোলাবাজির অভিযোগে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরননিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকে গ্রেফতার করে ৷ আদালত থেকে পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করছে। সব্যসাচীর বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সল্টলেকের এক ব্যবসায়ী।

অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে সব্যসাচী তাঁর কাছ থেকে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। ওই ব্যবসায়ী পুলিশের কাছে বিভিন্ন সময়ে সব্যসাচীর করা হুমকি ফোনের অডিয়ো ক্লিপ জমা দিয়েছিলেন। থানায় অভিযোগ জমা দেওয়ার পরেই গভীর রাতে নিউটাউনের বাড়ি থেকে পুলিশ সব্যসাচীকে গ্রেফতার করে। পরের দিন আদালতে নেওয়ার সময় থানা চত্বরে তাঁকে লক্ষ্য করে মহিলাদের ডিম ছুড়তে দেখা যায়।

হেফাজতে নিয়ে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে যখন তোলাবাজির অভিযোগের তদন্ত চলছে, তদন্তকারীদের হাতে তখন আরও বেশ কিছু অভিযোগ আসে। অভিযোগ, রাজারহাট, নিউটাউন-সহ বিধাননগর এলাকায় তোলাবাজির একটি সিন্ডিকেট রয়েছে। সেই সিন্ডিকেটের মাথায় তাঁর নাম রয়েছে ৷ অতীতে বহুবার সব্যসাচী নিয়ন্ত্রিত তোলাবাজি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু শাসকদলের নেতা হওয়ায় পুলিশ তাঁর টিকিও ছুঁতে পারেনি। রাজ্যে পালাবদল হতেই বদলে গেল পুরনো সেই ছবিটা। তোলাবাজির অভিযোগে পুলিশ সব্যসাচীকে মধ্যরাতে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। বুধবার সব্যসাচী দত্ত ও তাঁর সহযোগীর জামিনের আবেদন বারাসত আদালত খারিজ করে দেয়। বিচারক তাঁদের 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সব্যসাচী দত্ত সংক্রান্ত মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবী কৌঁসুলি বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সব্যসাচী দত্ত ও তাঁর সহযোগীর সঙ্গে তোলাবাজি শিকার হওয়া ব্যক্তির ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়ার জন্য আদালতকে কাছে আবেদন করা হয়েছিল। আদালত তা মঞ্জুর করেছে। বৃহস্পতিবার জেলার মুখ্য বিচারকের সামনে সামনে ওই তিন জনের ভয়েজ স্যাম্পেল নেওয়া হবে। সব্যসাচী দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা নিউটনের ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রথমে 2 লাখ 30 হাজার টাকা নিয়েছিলেন। পরে তাঁরা আরও এক কোটি টাকা দাবি করেছিলেন। ওই ব্যবসায়ীর কাছে সব্যসাচীদের গালাগালি-সহ সেই থ্রেট কল রেকর্ডিং রয়েছে। সেই কল রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে সব্যসাচীর ভয়েজের মিল আছে কি না, তা তদন্তকারীরা যাচাই করছেন। তাই ভয়েজ স্যাম্পেল নেওয়া হবে। সব্যসাচীর অন্য সহযোগী 2 লাখ 30 হাজার টাকা গুনে গুনে নিচ্ছেন। সেই ভিডিয়ো, ছবিও ওই ব্যবসায়ীর কাছে রয়েছে। মামলার ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য নথি হিসেবে আদালতে দাখিল করা হয়েছে।"

প্রসঙ্গত, তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হলেও তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে আরও নানা অভিযোগ প্রকাশ্যে আসছে। তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী দত্তের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিপুল টাকার হদিশ মিলেছে। নদিয়া জেলা পরিষদের সদস্য সব্যসাচীর বান্ধবী টিনা ভৌমিক সাহার বাড়ি থেকে কয়েক কোটি টাকার সোনা উদ্ধার হয়েছে। আইনজীবীদের মতে, পরপর যেভাবে দুর্নীতির অভিযোগ ও প্রামাণ্য নথি সামনে আসছে, তাতে সব্যসাচী দত্তের বিপদ আরও বাড়বে।

TAGGED:

SABYASACHI TINA
SABYASACHI DUTTA EXTORTION MONEY
ভয়েস স্যাম্পেল টেস্ট সব্যসাচীর
থ্রেট কল
SABYASACHI DUTTA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.