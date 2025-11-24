ধান কেনাবেচায় গরমিল, পুলিশের সামনে সরকারি আধিকারিককে মারধর তৃণমূল নেতার !

ধান কেনাবেচায় গরমিল, পুলিশের সামনে সরকারি আধিকারিককে মারধর তৃণমূল নেতার !
সরকারি কেন্দ্রে ধান কেনাবেচার নিয়ম না-জেনেই হামলার অভিযোগ ৷ পরে ব্লক কৃষি আধিকারিকের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷
Published : November 24, 2025 at 8:09 PM IST
বোলপুর, 24 নভেম্বর: সরকারি ধান বিক্রয় কেন্দ্রে আধিকারিককে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রে গরমিলের অভিযোগে পুলিশের সামনে সরকারি আধিকারিককে কলার ধরে মারধর করা হয় ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল বীরভূমের বোলপুরের কৃষক বাজার ৷ ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় ধান কেনাবেচা ৷
বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের কৃষি আধিকারিক শেখ জসিমউদ্দিন বলেন, "চাষিদের বুঝতে ভুল হয়েছিল ৷ সরকারি ভাবে নিয়ম 15 কুইন্টাল করে ধান কেনা যাবে একবারে ৷ তাঁদের দাবি ছিল, বেশি কিনতে হবে ৷ নিয়ম বোঝানোর পর সব স্বাভাবিক হয় ৷"
রাজ্যের কৃষক বাজারগুলিতে চলছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা ৷ সেই মতো বোলপুর কৃষক বাজারেও ধান কেনাবেচা চলছিল সকাল থেকেই ৷ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, একবারে একজন চাষির কাছ থেকে 15 কুইন্টাল ধান কেনা যাবে ৷ তবে, একজন চাষি যদি আরও বেশি ধান বিক্রি করতে চান, তাহলে তাঁকে দ্বিতীয় দফায় ধান বিক্রি করতে হবে ৷
কিন্তু, চাষিরা অভিযোগ করেছেন, প্রতি কুইন্টালে 4 কেজি করে ধান বাদ চলে যাচ্ছে ৷ আর 15 কুইন্টালের বেশি ধান দ্বিতীয় দফায় বিক্রি করতে হলে, বাড়তি শ্রমিক দিতে হচ্ছে ৷ ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন চাষিরা ৷
অভিযোগ, এরপরেই ধান বিক্রয় কেন্দ্রে থাকা সরকারি আধিকারিকের জামার কলার টেনে ধরে মারধর করা হয় ৷ স্থানীয় রায়পুর-সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিদাপুর গ্রামের তৃণমূল নেতা কাজল মোল্লার নেতৃত্বে সরকারি আধিকারিক জামাল হোসেনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ টেনে হিঁচড়ে তাঁকে দফতর থেকে বের করা হয় ৷
এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠেছে ৷ শান্তিনিকেতন থানার পুলিশের সামনেই একজন সরকারি আধিকারিককে মারধর করা হলেও, নীরব দর্শক হয়ে তা দেখেন উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা ৷ পরে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী না-থাকায় আটকানো সম্ভব হয়নি ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে কৃষক বাজার ৷
অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তথা চাষি কাজল মোল্লা বলেন, "চাষিরা আন্দোলন করছিল ৷ কারণ, ধান কেনার ক্ষেত্রে অনেকটা কেটে নেওয়া হচ্ছিল ৷ একবারে বেশি ধান না-নিলে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে ৷ দু’বার করে ধান গাড়িতে চাপাতে শ্রমিক বেশি টাকা দিতে হচ্ছে ৷ এটা নিয়েই আমাদের ক্ষোভ ৷"