তৃণমূল নেতাকে টাকা-সোনা দিয়েও মেলেনি সরকারি জমি ! গায়ে কেরোসিন ঢাললেন মহিলা

তৃণমূল নেতাকে টাকা-সোনা দিয়েও মেলেনি সরকারি জমি ! গায়ে কেরোসিন ঢাললেন মহিলা
অভিযোগ, এক যুগ পরও জমি তো দূরের কথা, ফেরত মেলেনি টাকাও । উলটে টাকা চাইতে গেলে মিলত হুমকি ।
Published : May 21, 2026 at 2:37 PM IST
শান্তিপুর, 21 মে: সরকারি জমি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি । সেই আশ্বাসে লক্ষ লক্ষ টাকা ও সোনার গয়না তুলে দিয়েছিলেন এক গৃহবধূ । অভিযোগ, দশ বছর কেটে গেলেও জমি তো দূরের কথা, ফেরত মেলেনি টাকাও । উলটে টাকা চাইতে গেলে মিলত হুমকি । শেষমেশ নিরুপায় হয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন এক মহিলা । চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ফুলিয়া এলাকায় ।
অভিযুক্তের নাম উৎপল বসাক । তিনি বর্তমানে তৃণমূলের শান্তিপুর 2 নম্বর ব্লক সভাপতি । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অতীতে ফুলিয়া টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও ছিলেন তিনি । অভিযোগ, ফুলিয়ার এক ভাড়াবাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন ওই মহিলা ও তাঁর পরিবার । স্বামী কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত । নিজের কোনও জমি বা বাড়ি না থাকায় বহু বছরের সঞ্চয়, নগদ টাকা এবং সোনার অলংকার উৎপল বসাকের হাতে তুলে দেন তাঁরা । বিনিময়ে সরকারি জমি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন ওই তৃণমূল নেতা ।
কিন্তু অভিযোগ, দীর্ঘ এক দশক কেটে গেলেও বাস্তবে কোনও জমি পাননি ওই মহিলা । এরপর থেকেই প্রতারণার সন্দেহ দানা বাঁধে । টাকা ও গয়না ফেরত চাইতে শুরু করলে উৎপল বসাক এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ । এমনকি স্বামী ও নাবালিকা কন্যাকে 'শেষ করে দেওয়ার' হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি মহিলার ।
এদিন ফের টাকা চাইতে গিয়েছিলেন তিনি । অভিযোগ, সেখানেও অপমান ও হুমকির মুখে পড়তে হয় । এরপরই ক্ষোভ ও হতাশায় অভিযুক্ত নেতার বাড়ির সামনে গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেন । যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বড় বিপদ এড়ানো যায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ । পরে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা ।
কাঁদতে কাঁদতে ওই মহিলা বলেন, "আমাদের কোনও জমি নেই । সেই সুযোগ নিয়ে সরকারি জমি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা আর সোনার গয়না নিয়েছে । এখন সব অস্বীকার করছে । আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি । টাকা ও গয়না ফেরত না পেলে হয়তো সত্যিই নিজেকে শেষ করে দিতে বাধ্য হব ।"
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা উৎপল বসাক । তাঁর দাবি, "পুরোটাই রাজনৈতিক চক্রান্ত । কয়েকজন বিজেপি নেতা সরকার পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে । আমি কারও কাছ থেকে এক টাকাও নিইনি । যদি নিয়ে থাকতাম, এতদিন পরে অভিযোগ উঠত কেন ? আমিও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করছি ।"
ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা ডোনা বসাক বলেন, "মহিলার খবর পেয়ে ছুটে এসেছি । শুধু এই মহিলা নন, এর আগেও বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই নেতার বিরুদ্ধে । প্রশাসনের কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি ।" ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ ।
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।
