অন্যের সিমে লেনদেন, অধিকাংশ নম্বর কালীঘাটের ! অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতের জামিন ফের নাকচ

অন্যের সিমে লেনদেন, অধিকাংশ নম্বর কালীঘাটের ! অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতের জামিন ফের নাকচ
Abhishek Banerjee's personal assistant Sumit Roy: বালি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 'প্রোটেকশন মানি' নেওয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগের মামলায় সুমিত রায়কে ফের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ ।
Published : October 3, 2026 at 8:06 PM IST
মেদিনীপুর, 3 অক্টোবর: ন'দিনের পুলিশি হেফাজত শেষ হয়েছে । কিন্তু তদন্তে উঠে এসেছে একের পর এক নতুন তথ্য । বালি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 'প্রোটেকশন মানি' নেওয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগের মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়-কে ফের দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল মেদিনীপুর আদালত । তদন্তকারী সংস্থার তরফে আরও চার দিনের হেফাজত চাওয়া হয়েছিল । দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে দু'দিনের হেফাজত মঞ্জুর করেন বিচারক ।
তদন্তকারীদের দাবি, গত ন'দিনের জিজ্ঞাসাবাদে সুমিতের মোবাইল ও সিমকার্ড ব্যবহারের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য সামনে এসেছে । নিজের সিমের পাশাপাশি অন্য ব্যক্তিদের নামে নথিভুক্ত একাধিক সিম ব্যবহার করতেন সুমিত, এমনই দাবি পুলিশের । ওই নম্বরগুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি আর্থিক লেনদেনও হয়েছে বলে তদন্তকারীদের বক্তব্য ।
আর সেই সিমগুলির মালিকদের পরিচয় ঘিরেই এখন তদন্তে নতুন প্রশ্ন । পুলিশের দাবি, সুমিত যে সিমগুলি ব্যবহার করতেন, তার বেশির ভাগই কালীঘাট ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের নামে নথিভুক্ত । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়েছে । তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাওয়া হবে, কীভাবে তাঁদের নামে থাকা সিম সুমিতের হাতে পৌঁছল ।
শুধু তা-ই নয়, ওই ব্যক্তিদের সুমিতের মুখোমুখি বসিয়ে জেরার পরিকল্পনাও রয়েছে তদন্তকারীদের । পুলিশের বক্তব্য, এখনও বেশ কয়েকটি সিম সক্রিয় । ফলে সেগুলির মালিকেরা আদৌ নিজেরাই সিম অন্য কাউকে দিয়েছিলেন, নাকি কোনও ভাবে তাঁদের কাছ থেকে তা নেওয়া হয়েছিল, সেই বিষয়টি স্পষ্ট করা জরুরি ।
আদালতে সরকারি আইনজীবী সৈয়দ নাজিম হাবিবের দাবি, ন'দিনের হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুমিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন । অন্যের নামে থাকা সিম ব্যবহার এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে টাকা লেনদেনের বিষয়ও জেরায় উঠে এসেছে বলে দাবি করা হয়েছে । সেই লেনদেনের সূত্র ধরে আরও কয়েক জনের সঙ্গে সুমিতের যোগাযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, যাঁদের সঙ্গে সুমিতের যোগাযোগ বা আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের অনেকের ঠিকানাই কালীঘাটের আশপাশে । ফলে ওই যোগাযোগের পিছনে কী কারণ ছিল, সিম ব্যবহারের সঙ্গে তাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কি না এবং আর্থিক লেনদেনের প্রকৃত চরিত্র কী, তা জানতে চাইছে পুলিশ । তবে সুমিতের আইনজীবী পুলিশের আরও হেফাজতের আবেদনের বিরোধিতা করেন এবং জামিনের আবেদন জানান । শেষ পর্যন্ত আদালত দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় ।
এই মামলার সূত্রপাত শালবনির এক জমি সংক্রান্ত অভিযোগ থেকে । অভিযোগকারী শেখ ইমরানের দাবি, জমি বিক্রির কথা বলে তাঁর কাছ থেকে 10 লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল । পরে তিনি জানতে পারেন, যে জমি তাঁকে বিক্রি করা হয়েছিল, তার মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । চুক্তিপত্র বা বৈধ নথি না-পাওয়া এবং টাকা ফেরত না-দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি শালবনি থানায় অভিযোগ করেন ।
সেই অভিযোগের তদন্তে তৎকালীন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুজয় হাজরার নাম উঠে আসে । তাঁকে গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে সুমিত রায়ের নাম সামনে আসে বলে তদন্তকারীদের দাবি । পরে সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় । সেপ্টেম্বরে কলকাতা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
এর পর থেকে সুমিতকে একাধিকবার হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, জমি দেখানো, টাকা পৌঁছনো-সহ বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েক জন 'লিঙ্কম্যান'-এর ভূমিকারও হদিশ মিলেছে । অমিত ঘোষ, নিত্যানন্দ রায় এবং লক্ষ্মীকান্ত ভূঁইয়ার নামও তদন্তে এসেছে বলে দাবি পুলিশের ।
এবার তদন্তের নজরে অন্যের নামে থাকা সিম এবং সেই সিমের মাধ্যমে হওয়া কথোপকথন ও আর্থিক লেনদেন । কার নামে সিম, কে ব্যবহার করতেন, কার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং সেই যোগাযোগের পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই সুমিতকে ফের হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হবে ।
ফলে বালি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 'প্রোটেকশন মানি'-র অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে অন্যের নামে থাকা সিম এবং কালীঘাট-যোগের যে তথ্য সামনে এসেছে, তা মামলাটিকে নতুন কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার ।
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