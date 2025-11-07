'বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কৃত্রিম বিভাজন তৈরির চেষ্টা', বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের তীব্র প্রতিক্রিয়া
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দেমাতরম'-এর সার্ধ শতবর্ষের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তাঁরই দলের সাংসদ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন ৷
Published : November 7, 2025 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে ৷ এদিকে বাংলাকে ঘিরে বিজেপি জনপ্রতিনিধিদের একের পর এক মন্তব্য ও কার্যকলাপে উত্তপ্ত রাজ্য তথা দেশের রাজনীতি ৷ তৈরি হচ্ছে নিত্য-নতুন বিতর্ক ৷ সম্প্রতী বিশ্বকবিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন এক বিজেপি সাংসদ ৷ তা নিয়ে তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া এভাবে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কৃত্রিম বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি ৷
তৃণমূলের দাবি, বিজেপি 'বাংলা-বিরোধী' বলেই এমন মন্তব্য করা হচ্ছে বলে ৷ শুধু তাই-ই নয়, বাংলার শাসক শিবির আরও মনে করে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদার চিন্তা-ভাবনা পছন্দ নয় বিজেপির ৷ কবিগুরুকে অসম্মান করতেই এ ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে ৷
সম্প্রতি জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সরাসরি অসম্মানের অভিযোগ উঠেছে গেরুয়া শিবিরের এক দক্ষিণী সাংসদের বিরুদ্ধে ৷ এর প্রতিবাদে শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ তাঁরা বিশ্বকবিকে অপমানের ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, "বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলাকে অপমান করছে" ৷
এর আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গান গাওয়ায় অসমের শ্রীভূমি জেলার কংগ্রেস কমিটির এক প্রবীণ সদস্যদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করতে নির্দেশ দেন অসমের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ তা নিয়ে তৃণমুূলের পাশাপাশি বাম শিবিরও বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়েছে ৷
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষক !
কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বলেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘জন গণ মন’ রচনা করেছিলেন ব্রিটিশদের স্বাগত জানাতে ৷" বর্তমান সাংসদ অতীতে কর্ণাটক বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বও সামলেছেন ৷
দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমারতম'-এর সার্ধ শতবর্ষ ৷ এই উপলক্ষ্যে রাজধানীতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ নয়াদিল্লিতে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই আবহে বাংলার বিশ্বকবি তথা এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপককে নিয়ে এমন মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরির এহেন মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতা ও কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে ৷ তিনি বিজেপি সাংসদের বক্তব্যকে 'অশিক্ষিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে কটাক্ষ করেছেন ৷
তৃণমূলের কড়া আক্রমণ
এদিন শশী বলেন, “ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলার বিরোধিতা করতে গিয়ে বারবার সীমারেখা অতিক্রম করে যাচ্ছে ৷ তারা কেবল রাজনৈতিক বিরোধিতাই করছে না- বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা, মানুষ এবং আমাদের আত্মপরিচয়কেও অসম্মান করছে ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এমন মন্তব্য কেবল একজন কবির নয়, সমগ্র বাংলাকে অপমান করার সামিল ৷"
মন্ত্রী আরও বলেন, “কবিগুরু আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা, গৌরবের প্রতীক ৷ বিজেপি নেতারা ইচ্ছা করে বাংলার ঐতিহ্য ও মননকে আঘাত করছেন ৷ এই আক্রমণ কোনও অজ্ঞতা নয়—এটা পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রয়াস, বাংলার মেরুদণ্ড ভাঙার প্রচেষ্টা ৷”
পাশাপাশি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, “বিজেপি মূলত বিভাজনের রাজনীতি করে ৷ কখনও হিন্দু-মুসলমান, কখনও জাতি-সম্প্রদায়, আবার এখন তারা বাংলার দুই মহাপুরুষ— বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কৃত্রিম বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে ৷ এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা ৷”
ব্রাত্য বসুর দাবি, বিজেপির রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতার তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে— “প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অনুসারী, সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে ৷ বিজেপি সেই উদার মানবতাবাদকে সহ্য করতে পারে না ৷ দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলেছেন, সম্প্রীতির কথা বলেছেন— যা বিজেপির রাজনীতির পরিপন্থী ৷ তৃতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু— সবাই রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন ৷ কংগ্রেসের সঙ্গে সেই ঐতিহাসিক সম্পর্কও বিজেপির অস্বস্তির কারণ ৷"
শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, “সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তি যখন বলেন রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশদের স্বাগত জানাতে গান লিখেছেন— তখন সেটা কেবল অশিক্ষার পরিচয় নয়, এটা এক ভয়ঙ্কর মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ৷ রবীন্দ্রনাথকে আঘাত মানে গোটা ভারতীয় সংস্কৃতিকে আঘাত করা ৷"
তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বাংলার মননশীল ঐতিহ্যকে বিকৃত করতে চাইছে ৷ ইতিহাসের ধারাকে পাল্টে নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা হাসিল করাই তাদের লক্ষ্য ৷ সাংবাদিক বৈঠকের শেষে ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, “বাংলা কোনও একক ব্যক্তি বা দলের সম্পত্তি নয় ৷ রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের গর্ব ৷ বিজেপি নেতাদের এমন মন্তব্য শুধু নিন্দনীয় নয়, জাতীয় অসম্মানের সমান ৷”