বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের ‘ডিজিটাল যোদ্ধা’, অনলাইন লড়াইয়ের ডাক অভিষেকের

ছাব্বিশের ভোট-যুদ্ধের আগে ডিজিটাল 'যুদ্ধে' জোড় তৃণমূলের ৷ বিজেপি'র ‘বাংলা-বিরোধী কুৎসা ও মিথ্যা প্রচারের’ জবাব দিতে তৃণমূলের ‘ডিজিটাল যোদ্ধা’ ৷

ABHISHEK BANERJE
অনলাইন লড়াইয়ের ডাক অভিষেকের (ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 16 অক্টোবর: 2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে কোমর বেঁধে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন এক নতুন ডিজিটাল কর্মসূচির—‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’। বিজেপি'র লাগাতার ‘বাংলা-বিরোধী কুৎসা ও মিথ্যা প্রচারের’ জবাব দিতে এবার অনলাইনেই পাল্টা ময়দানে নামছে তৃণমূল।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স (পূর্বের টুইটার) হ্যান্ডেলে প্রায় তিন মিনিটের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে বলেন, “আমাদের মাতৃভূমি, প্রিয় বাংলার অহংকার ও ঐতিহ্য ধ্বংস করতে নেমেছে বহিরাগত বাংলা-বিরোধী জমিদার বাহিনী। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তারা ডিজিটাল মাধ্যমে মিথ্যা ও অপপ্রচার ছড়াচ্ছে । এবার তাই আমাদের যুদ্ধও শুরু হল ডিজিটাল মাধ্যমে।”

অভিষেকের কথায়, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বাংলার সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা। তিনি আরও যোগ করেন, “বাংলার অধিকার, মর্যাদা এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো, স্পষ্টতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করা আমাদের দায়িত্ব। এই কারণেই আমি ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’ শুরু করছি, যা একটি জন-চালিত, যুব-নেতৃত্বাধীন ডিজিটাল আন্দোলন। বাংলার পরিচয় রক্ষা করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন ভারতের প্রতিটি কোণে বাংলার সত্য ও অগ্রগতির বার্তা পৌঁছে দেবে।”

এই কর্মসূচির জন্য ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’ নামে একটি বিশেষ অনলাইন পোর্টালও চালু করা হয়েছে, যা মূলত তরুণরাই পরিচালনা করবেন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলার কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

তরুণদের উদ্দেশে অভিষেক আহ্বান জানিয়েছেন, “বাংলার অপমান সহ্য করতে না-পারা প্রতিটি তরুণের জন্য এটি একটি আহ্বান। ডিজিটাল যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিন, বাংলার ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করুন।” তিনি এই কর্মসূচিকে একটি 'জনগণের দ্বারা পরিচালিত বাহিনী' হিসেবে বর্ণনা করেছেন—যারা 'নতুন সৃষ্টিতে বিশ্বাসী, স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, এবং মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায় সর্বদা প্রস্তুত।'

TMC launches Digital Joddha
তৃণমূলের ‘ডিজিটাল যোদ্ধা’ (ইটিভি ভারত)

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তৃণমূল আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সোশাল মিডিয়াকে আরও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে চাইছে। বিজেপি-র ডিজিটাল প্রভাব মোকাবিলায় তরুণ প্রজন্মকেই এবার সামনে আনছেন অভিষেক ।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তৃণমূলে নবজোয়ার’ কর্মসূচি তৃণমূলের জনসংযোগে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। সেই কর্মসূচির অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার করেই এবারের ডিজিটাল প্রচারযুদ্ধের সূচনা করেলেন তিনি। অভিষেকের ভিডিও বার্তার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে—বাংলার মর্যাদা রক্ষায় এবার লড়াই শুধু মাটির মাঠে নয়, ডিজিটাল মঞ্চেও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷

