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পুলিশের জালে কলকাতার আরও এক কাউন্সিলর, গ্রেফতার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত ৷ পাটুলি থানার পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ওঠে 'চোর-চোর' স্লোগান।

BAPPADITYA DASGUPTA ARRESTED
পুলিশের জালে গ্রেফতার বাপ্পদিত্য দাশগুপ্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 10:02 AM IST

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কলকাতা, 7 জুন: পাটুলিতে তোলাবাজি ও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ৷ কলকাতা পুরনিগমের 101 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কয়েক ঘণ্টা আগেই একই ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি সৌরভ ঘোষ তোলাবাজির অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়েন।

তদন্তকারীদের দাবি, সৌরভকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সূত্র ধরেই কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি, সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি, ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ জমা পড়ছিল ৷ তবে সাম্প্রতিক তদন্তে নতুন কিছু তথ্য সামনে আসতেই পুলিশ সক্রিয় হয়। শনিবার বিকেলে সৌরভ ঘোষকে গ্রেফতারের পর তাঁকে জেরা করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে আসে তদন্তকারীদের ৷ এরপরই কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷

কাউন্সিলরকে থানায় নিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ থানার সামনে জড়ো হন ৷ বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে পুলিশি হেফাজতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা ৷ থানার বাইরে শুরু হয় বিক্ষোভ ৷ উপস্থিত বহু মানুষ 'বাপ্পা চোর', 'দুর্নীতিবাজের শাস্তি চাই' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় ৷

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, নির্মাণকাজ এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ ছিল কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে ৷ কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁকে নানাভাবে হেনস্তার শিকার হতে হত বলেও দাবি করেছেন কয়েকজন বাসিন্দা ৷ তাঁদের বক্তব্য, বহুদিন ধরে অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি। অবশেষে পুলিশের এই পদক্ষেপে তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন ৷ এই নিয়ে তৃণমূল দলের অন্দরে ঘটনাটি নিয়ে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

গত 4 তারিখ স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। তাঁকে ইতিমধ্যেই নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। অন্যিদকে, শুক্রবার রাতে ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয় । যদিও তাঁকে গ্রেফতার করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো এই তোলাবাজির চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে রবিবার আদালতে পেশ করে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে চাইবে । পুলিশ তদন্তে নেমে আর্থিক লেনদেনের নথি, ফোনের তথ্য এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রমাণও খতিয়ে দেখছেন।

TAGGED:

TMC COUNCILLOR BAPPADITYA DASGUPTA
বাপ্পদিত্য দাশগুপ্ত
KOLKATA EXTORTION CASE
তৃণমূল নেতা গ্রেফতার
BAPPADITYA DASGUPTA ARRESTED

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