রাতে ISF কর্মীদের উপর হামলা, সকালে ভাঙড়ে উদ্ধার ব্যাগ ভর্তি বোমা

ভোটের আগে ফের অশান্ত ভাঙড় ৷ নওশাদ সিদ্দিকির সভা শেষ হতেই গাড়ি ভাঙচুর ৷ তৃণমূল নেতা খইরুল ইসলামের অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 27, 2026 at 12:19 PM IST

ভাঙড়, 27 মার্চ: শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড় । তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএসএফ-এর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক চাঞ্চল্য । অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে ISF নেতা নওশাদ সিদ্দিকি-র নির্বাচনী প্রচার সভা শেষ হওয়ার পরই এই অশান্তির সূত্রপাত । এই ঘটনার পরদিনই অর্থাৎ শুক্রবার সকালে ভাঙড় থেকে দু'টি ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়েছে ৷

প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সূত্রে খবর, ভাঙড়ের একটি এলাকায় সভা করেন নওশাদ সিদ্দিকি । সভা শেষে তিনি এলাকা ছাড়ার পর বাড়ি ফেরার পথে আইএসএফ সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে । মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়, যা পরে সংঘর্ষে পরিণত হয় ।

আইএসএফ-এর বক্তব্য

  • আইএসএফ-এর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাদের কর্মীদের উপর চড়াও হয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা । এই ঘটনায় একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে দাবি তাদের ৷ ঘটনাস্থলে ভাঙচুর হওয়া গাড়ির ছবি ও ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় (সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) ৷
  • অন্যদিকে, এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা খইরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলেছে আইএসএফ নেতৃত্ব । যদিও তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে । তাদের দাবি, আইএসএফ কর্মীরাই প্রথমে উত্তেজনা ছড়ায় এবং পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে । ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশবাহিনী । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ । বর্তমানে এলাকা থমথমে থাকলেও, উত্তেজনা এখনও বজায় রয়েছে । ভোটের মুখে এই ধরনের সংঘর্ষ নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিল ভাঙড়ে । নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে ।

শওকত মোল্লার বক্তব্য

এই বিষয়ে ভাঙড়ের তৃণমূলের প্রার্থী শওকত মোল্লা জানান, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল জড়িত নয় ৷ আইএসএফের সম্পূর্ণ গোষ্ঠী কোন্দলের জের ৷ পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করুক ৷

চর্চায় ভাঙড়

ক্যানিং পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক শওকত মোল্লাকে এ বার ভাঙড় থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল । অন্যদিকে, ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামকে ক্যানিং পূর্ব থেকে টিকিট দিয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকি ৷ উল্লেখ্য, তৃণমূল থেকে বহিষ্কারের পরে আরাবুল তৃণমূল ত্যাগ করছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন । ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক এরপর আইএসএফ যোগদান করতেই সেই আরাবুলকে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করল আব্বাস এবং নওশাদ সিদ্দিকির দল 'অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট' (আইএসএফ)। গত সোমবার অর্থাৎ 23 মার্চ 23টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তারা । এদিকে বিজেপির তরফে টিকিট পেয়েছেন জয়ন্ত গায়েন ৷

বোমা উদ্ধার

সংঘর্ষের পরদিনই আজ সকালে চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় উদ্ধার হয় দু'টি ব্যাগ ভর্তি বোমা । স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এলাকা, এমনটাই মনে করছেন অনেকেই । এলাকাবাসীরা বলছেন, কলাবাগান সংলগ্ন একটি ফাঁকা জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা যায় দু'টি পরিত্যক্ত ব্যাগ । প্রথমে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব না-দিলেও পরে ব্যাগগুলি থেকে বাজে গন্ধ ও ভিতরে কিছু রয়েছে বলে মনে করেন এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা । এরপরই খবর দেওয়া হয় বিজয়গঞ্জ থানায় । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ।

অশান্তি সৃষ্টির জন্য বোমা মজুত

পুলিশ এসে ব্যাগ দু'টি ঘিরে ফেলে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় । পরে ব্যাগ খুলে দেখা যায়, তার ভিতরে রয়েছে একাধিক তাজা বোমা । সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । ডাকা হয় বম্ব স্কোয়াডকেও । নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু সময়ের জন্য এলাকা ঘিরে রাখা হয় এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয় । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এলাকায় পরিকল্পিতভাবে বোমা মজুত করা হচ্ছিল । যদিও এখনও পর্যন্ত কে বা কারা এই বোমা রেখে গিয়েছে, তা স্পষ্ট নয় । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুষ্কৃতীরা এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই বোমা মজুত করছিল । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিজয়গঞ্জ থানার পুলিশ ।

