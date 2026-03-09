ETV Bharat / state

মিথ্যে বলে কমিশনের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তৃণমূল, ভিডিয়ো প্রকাশের দাবি শুভেন্দুর

সোমবার নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূলের তিন প্রতিনিধি। ওই দলে ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার ।

suvendu adhikari
শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব চিত্র)
দার্জিলিং, 9 মার্চ: নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠক ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই ইস্যুতেই সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তৃণমূলের অভিযোগকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে ।

সোমবার বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রায় যোগ দিতে কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন শুভেন্দু । সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের অভিযোগের তীব্র সমালোচনা করেন । তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে কী ঘটেছে তা নিয়ে বাইরে এসে রাজনৈতিক নাটক করা হচ্ছে । শুভেন্দু বলেন, "সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন ওঁরা । যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে, তাহলে বৈঠকের ভিডিও প্রকাশ্যে আনুক । রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে কথা বলতেই তৃণমূল কমিশনের কাছে গিয়েছিল । ভিতরে কী হয়েছে জানা নেই, বাইরে এসে হল্লা বোল করতেই হবে ।"

মিথ্যে কথা বলে কমিশনের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তৃণমূল, 'ভিডিও প্রকাশে'র দাবি শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, সোমবার নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল । ওই দলে ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার । বৈঠকের পর তৃণমূল নেতাদের অভিযোগ, আলোচনার সময় কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে তাঁদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় । এমনকী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও তোলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ।

তবে সেই অভিযোগকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধী দলনেতা । তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশন নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছে । অথচ তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক চাপ তৈরির চেষ্টা করছে ।

রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে সম্প্রতি তৈরি হওয়া বিতর্কের প্রসঙ্গও এদিন ফের টেনে আনেন শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্য, সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষায় রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছে । তিনি বলেন, "যদি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল বলে যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে, তবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যা হয়েছে সেটা সংবিধানকে হত্যা করার শামিল ।"

এই ঘটনার জেরে রাজ্যের কয়েকজন শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলেছেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজিপি পীযুষ পান্ডে, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মনীশ মিশ্র এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা উচিত।

নির্বাচন কমিশনের রাজ্য সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে । রবিবার রাতে সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে কমিশনের সদস্যরা পৌঁছনোর সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কালো পতাকা দেখানোর অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে নাম না করে তৃণমূলকে 'অসভ্য' ও 'ইতর' রাজনৈতিক দল বলেও কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা ৷

শুভেন্দুর কথায়, "নির্বাচন কমিশন তাদের কাজ করছে । তাতে সমস্যা কোথায় ? কুকুরের কাজ মানুষের পায়ে কামড়ানো । কিন্তু মানুষের কাজ তো কুকুরের পায়ে কামড়ানো নয় ।" পালটা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কী জবাব দেয়, তা নিয়েও কৌতূহলী রাজনৈতিক মহল ৷

