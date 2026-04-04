মুরারইয়ে প্রার্থী নিয়ে চরমে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, মাঝপথে বৈঠক ছাড়লেন শতাব্দী রায়

মুরারইয়ে প্রার্থী নিয়ে চরমে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, মাঝপথে বৈঠক ছাড়লেন শতাব্দী রায়
মুরারইয়ে তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষুব্ধ দলের একাংশ। বিদায়ী বিধায়ক মোশারফ হোসেনকে দলের একটা বড় অংশ মেনে নিতে পারেনি ৷
Published : April 4, 2026 at 12:54 PM IST
মুরারই, 4 এপ্রিল: ফের অনুব্রত গড়ে তৃণমূলে গোষ্ঠী কোন্দল ! এবার প্রার্থী-অসন্তোষ নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র হল মুরারইয়ে। খোদ সাংসদ শতাব্দী রায়ের সামনেই চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অবস্থা বেগতিক বুঝে বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই দলীয় কার্যালয় ত্যাগ করলেন শতাব্দী। আর সাংসদ বেরিয়ে যেতেই উত্তেজনা কার্যত চরমে ওঠে ৷ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতিও বেঁধে যায় ৷
মুরারই বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দলের একাংশ ক্ষুব্ধ। বিদায়ী বিধায়ক চিকিৎসক মোশারফ হোসেনকে দলের একটা বড় অংশ মেনে নিতে পারছেন না ৷ দলের স্থানীয় নেতৃত্ব চেয়েছিল মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হোক প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত আব্দুর রহমানের ছেলে সঞ্জিবুর রহমান ওরফে বাপ্পাকে। অন্যদিকে, পাথর ব্যবসায়ী আলি খানও প্রার্থী হওয়ার জন্য দৌড় ঝাঁপ শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দল এই কেন্দ্র থেকে মোশারফ হোসেনের নামই ঘোষণা করে। এর ফলে দলের বড় একটা অংশ এখনও সেভাবে প্রচারে নামেনি বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের ৷ সেই অভিমান মেটাতে শুক্রবার মুরারই দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়।
এদিন বৈঠক চলাকালীন আলি খান ডুরিয়া অঞ্চলের তিন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীদের দল থেকে বহিস্কার করার দাবি জানান। এনিয়ে ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। ক্ষণিকের মধ্যে সেই বিতর্ক বড় আকার ধারণ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে বৈঠক ছেড়ে বেড়িয়ে যান শতাব্দী রায়।
তৃণমূলের মুরারই 1 নম্বর ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষ বলেন, "আমাদের প্রার্থী মোশারফ হোসেন দলকে না-জানিয়ে দলীয় কার্যালয়ের পাশেই আলি খানের বাড়িতে একটি নির্বাচনী কার্যালয় খুলেছেন। অথচ আমাদের নিজের বড় দলীয় কার্যালয় রয়েছে। এনিয়ে সভায় প্রশ্ন তুলতেই কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। আমরা মোশারফকে বলেছি, কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছুটা অভিমান আছে। সেটা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু আপনি দলকে না-জানিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো দলীয় কার্যালয় খুলবেন এটা হতে পারে না। পরে অবশ্য ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়েছে ৷”
অন্যদিকে, আলি খান বলেন, “ডুরিয়া অঞ্চলের তিন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীরা কংগ্রেসের হয়ে ভোটের প্রচার করছেন। তাঁরা কংগ্রেসের হয়ে দেওয়ালও লিখেছেন। তাই ব্লক সভাপতিকে তাঁদের বহিস্কার করতে বলেছিলাম। এ নিয়ে একটু তর্কাতর্কির সৃষ্টি হয়। আর মোশারফের মুরারইয়ে কোনও ঘর নেই ৷ তাই বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আমার ঘর ভাড়া নিয়েছে। ওটা নির্বাচনী কার্যালয় নয়। এনিয়ে একটু ভুল বোঝাবুঝি থেকে বিতর্কের সৃষ্টি হয় ৷” তবে এই বিষয়ে মুখ খোলেননি শতাব্দী রায় ৷ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি।
তবে বীরভূমে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল নতুন কোনও বিষয় নয় ৷ এর আগেও একাধিক ইস্যুতে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে কাজল শেখের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে ৷ একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সুরও চড়িয়েছেন তাঁরা ৷ এবার খোদ প্রার্থী নিয়ে দলেরই একাংশের ক্ষোভ বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেল মুরারইয়ে ৷ ভোটের মুখে এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূলও ৷