ETV Bharat / state

তৃণমূলের লুটপাট সীমা ছাড়িয়েছে, বাংলা সফরের আগে সরব মোদি; পাল্টা বঞ্চনার অস্ত্রে বিঁধল ঘাসফুল

নদিয়ায় জনসভার আগেই সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূলকে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ কয়েকঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা জবাব দিল রাজ্যের শাসকদল ৷

Mamata Banerjee and Narendra Modi
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র মোদি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 20, 2025 at 9:26 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

​কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: রানাঘাটে প্রধানমন্ত্রীর সভার মঞ্চ প্রস্তুত । শনিবার বাংলায় পা রাখার কয়েকঘণ্টা আগেই এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) সরাসরি বাকযুদ্ধে জড়াল বিজেপি ও তৃণমূল । একদিকে প্রধানমন্ত্রী জোড়া টুইট করে উন্নয়নের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে লুটপাটের অভিযোগ তুলে সুর চড়িয়েছেন, তেমনই পাল্টা টুইটে বঞ্চনার খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধতে এক মুহূর্ত দেরি করেনি তৃণমূল কংগ্রেস ।

শনিবার সকাল 11টা 15 মিনিটে নদিয়ার রানাঘাটে জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর । তার আগের দিন সন্ধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পরপর দুটি পোস্ট করেন তিনি । প্রথম পোস্টে লেখেন, নদিয়া থেকে প্রায় 3200 কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন । উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের লাইফলাইন 34 নম্বর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের বিষয়টিই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে । প্রধানমন্ত্রী জানান, এনএইচ-34-এর বড়জাগুলি থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত প্রায় 66.7 কিমি দীর্ঘ ফোর-লেন রাস্তার উদ্বোধন হবে । একইসঙ্গে বারাসত থেকে বড়জাগুলি অংশের রাস্তা ফোর-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন তিনি । প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই প্রকল্প কলকাতা ও শিলিগুড়ির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে ।

​তবে উন্নয়নের খতিয়ান পেশের ঠিক পরেই দ্বিতীয় টুইটে রাজনীতির সুর চড়ান মোদি । সম্পূর্ণ বাংলায় লেখা ওই টুইটে তিনি সরাসরি আক্রমণ শানান রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে । তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের বহু জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু রাজ্যের অপশাসনের কারণে তাঁরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন । ঝাঁজ বাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "তৃণমূলের লুটপাট ও ভীতিপ্রদর্শন সব সীমা অতিক্রম করেছে । সেই কারণেই আজ বিজেপিই মানুষের একমাত্র আশা-ভরসা ।" প্রধানমন্ত্রীর এই টুইট প্রকাশ্যে আসতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, শনিবারের রানাঘাটের সভা থেকে দুর্নীতির ইস্যুতে কতটা আক্রমণাত্মক হতে চলেছেন তিনি ।

​প্রধানমন্ত্রীর এই জোড়া আক্রমণের ঠিক পরেই পাল্টা আসরে নামে তৃণমূল কংগ্রেস । প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-কে কটাক্ষ করে শাসকদলের এক্স হ্যান্ডেল থেকে কড়া ভাষায় জবাব দেওয়া হয় । তৃণমূলের তরফে সাফ জানানো হয়, "মিস্টার মন কি বাত প্রাইম মিনিস্টার, আপনি ঠিকই বলেছেন, বাংলা ভুগছে । কিন্তু বাংলা ভুগছে আপনার জন্যই ।"

এই বিষয়ে রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, 2017-18 থেকে 2023-24 অর্থবর্ষের মধ্যে বাংলা থেকে জিএসটি ও প্রত্যক্ষ কর বাবদ প্রায় 6.5 লক্ষ কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে কেন্দ্র । অথচ, বিনিময়ে রাজ্যের ন্যায্য পাওনা প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে । 100 দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা— সব খাতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের অভিযোগ তুলে ধরেছে ঘাসফুল শিবির ।

​তৃণমূলের পাল্টা দাবি, প্রধানমন্ত্রী একদিকে যখন লুটপাটের অভিযোগ তুলছেন, তখন আদতে তাঁর সরকারই বাংলার মানুষকে ভাতে মারছে । পাশাপাশি বাংলার সংস্কৃতিকে অপমান এবং বাংলা ভাষাভাষীদের 'বাংলাদেশি' দাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়েছে তৃণমূলের ওই পোস্টে । শাসকদলের দাবি, শুধুমাত্র নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলার অপরাধে বহু মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে, এমনকি বেআইনিভাবে ফেরত পাঠানোর চেষ্টাও চলছে । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশ বা 'গোদি মিডিয়া'-কে ব্যবহার করে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও তোপ দাগা হয়েছে ।

PM MODI RALLY IN NADIA
নদিয়ার তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা মঞ্চ (পিটিআই)

​পোস্টের একেবারে শেষ অংশে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে তৃণমূলের হুঁশিয়ারি, বাংলার মানুষ অতীতেও যেমন বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আগামী দিনেও তাই করবে । তবে বাংলার আতিথেয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে খোঁচা দিতেও ছাড়েনি তারা । গত বছর বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল উল্লেখ করে তৃণমূলের বার্তা— বাংলা অতিথিদের ফেরায় না, তাই প্রধানমন্ত্রীকেও স্বাগত ।

​রাজনৈতিক মহলের মতে, রানাঘাটের সভা মূলত মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় । সিএএ এবং এনআরসি ইস্যুতে এই এলাকা বিজেপির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তার আগে এই সোশাল মিডিয়া যুদ্ধ বুঝিয়ে দিচ্ছে, লড়াইয়ের ময়দান এখন থেকেই প্রস্তুত । প্রধানমন্ত্রী যখন দুর্নীতি, সিন্ডিকেট আর আইনশৃঙ্খলাকে হাতিয়ার করে সুর চড়াচ্ছেন; তখন তৃণমূল পাল্টা বঞ্চনা, 100 দিনের কাজের বকেয়া টাকা আর বাঙালি আবেগকে ঢাল করে রক্ষণাত্মক নয়, বরং আক্রমণাত্মক মেজাজেই ব্যাট করতে চাইছে । শনিবার রানাঘাটের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী এই সোশাল মিডিয়া যুদ্ধের রেশ টেনে আর কী বার্তা দেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য ।

TAGGED:

MODI ATTACKS TMC ON SOCIAL MEDIA
PM MODI ON TMC
তৃণমূলকে কটাক্ষ মোদির
নদিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদির জনসভা
PM MODI SLAMS TMC ON SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.