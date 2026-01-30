বিজেপি কর্মীর দাদাকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্ত তৃণমূল, গ্রেফতার 1

বিজেপি কর্মীর দাদাকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্ত তৃণমূল, গ্রেফতার 1
24 ঘণ্টার মধ্যে আরেক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা না-হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ইন্দাসের বিজেপি বিধায়কের ৷ পালটা বিজেপির বিরুদ্ধে লাশের রাজনীতির অভিযোগ তৃণমূলের ৷
Published : January 30, 2026 at 2:46 PM IST
ইন্দাস (বাঁকুড়া), 30 জানুয়ারি: বিজেপি কর্মীর দাদাকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে মারধর ও খুনের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ বাঁকুড়ার ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের মঙ্গলপুর অঞ্চলে তৃণমূলের সভাপতির নেতৃত্বে দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধের ঘটনায় মৃত ব্যক্তির নাম সুজয় রং ৷ পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবং আরেক অভিযুক্তকে গ্রেফতার না-করলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মলকুমার ধাড়া ৷
জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার খটনগর গ্রামের বাসিন্দা সুজয় রং ৷ তাঁর ভাই প্রসাদ রং এলাকার বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত ৷ মৃতের পরিবারের দাবি, সুজয় রং ভাইয়ের কাছে থেকে টাকা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ ডিম কেনার জন্য গ্রামের কলোনি শিবতলা এলাকায় যান ৷
অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল কর্মী নয়ন রায় এবং পিন্টু রায়, সুজয় রং-কে ঘিরে ধরে ব্যাপক কিল, চড়, ঘুষি মারতে শুরু করেন ৷ সুজয় রং-কে তাঁরা ধাক্কা দিয়ে ঢালাই রাস্তায় ফেলে দেন ৷ এরপর মারধর করা হয় তাঁকে ৷ ঘটনা চোখে পড়তেই এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্ত ওই দুই তৃণমূল কর্মী সেখান থেকে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ ৷
খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন সুজয় রং-কে গুরুতর আহত অবস্থায় ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ পরে গভীর রাতে মৃতের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দাস থানায় হাজির হন বিজেপি বিধায়ক নির্মলকুমার ধাড়া ৷
পরিবারের তরফে সুজয় রং-কে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয় মঙ্গলপুর অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি জীবন মণ্ডল এবং তৃণমূল কর্মী নয়ন রায় ও পিন্টু রায়ের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইন্দাস থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে পিন্টু রায়কে গ্রেফতার করেছে ৷ অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে মৃতের পরিবার ৷ বিজেপি বিধায়কের দাবি, রাজনৈতিক শত্রুতার কারণেই সুজয় রংকে খুন করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ৷
মৃতের ভাই অর্থাৎ বিজেপি কর্মী প্রসাদ রং অভিযোগ করেছেন, "দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আমাকে ভয় দেখাত ৷ তাঁর ভয়ে আমি বাড়ি থেকে বের হতে পারতাম না ৷ তাই আমাকে না-পেয়ে আমার দাদাকে এভাবে হত্যা করল ৷ আমি দোষীদের ফাঁসি চাইছি ৷" খুনের ঘটনায় বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপার সৌমদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছি ৷ সেই মতো একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকি পুরো বিষয়টার তদন্ত চলছে ৷"
ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মলকুমার ধাড়া বলেন, "বিজেপি করার অপরাধে এক নিরীহ কর্মীর দাদার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ৷ অনেকদিন ধরেই তারা বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছিল ৷ অবশেষে প্রাণ কাড়ল এক নিরীহ মানুষের ৷ এই ঘটনায় মঙ্গলপুরের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি জীবন মণ্ডলের নেতৃত্বে পিন্টু রায় ও নয়ন রায় সুজয় রংকে খুন করেছেন ৷ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যদি 24 ঘণ্টার মধ্যে কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়া হয়,তাহলে আমি বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব ৷"
তবে, বিজেপি বিধায়কের সব অভিযোগ খারিজ করেছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি সুব্রত দত্ত ৷ তিনি বলেন, "যে কোনও মৃত্যুর ঘটনা বেদনাদায়ক ৷ তবে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ বিজেপি লাশ নিয়ে রাজনীতি করছে ৷ আর এই ঘটনায় অভিযুক্ত যে পিন্টু রায় গ্রেফতার হয়েছেন, তিনি কোনওদিনই তৃণমূলের সদস্য বা কোনও পদে ছিলেন না ৷ আজও নেই ৷"