'বুথ যার ভোট তার', বিধানসভা ভোটে ফের একুশের কৌশলেই আস্থা তৃণমূলের
তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের স্পষ্ট নির্দেশ, বড় জনসভার বদলে এবার জোর দিতে হবে বুথস্তরে 100 থেকে 150 জন মানুষকে ঘরোয়া বৈঠকের উপর ৷
Published : November 27, 2025 at 3:23 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে এবং জনসংযোগ বাড়াতে ফের পুরনো কৌশলেই ফিরছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। ‘বুথ যার ভোট তার’— এই স্লোগানকে সামনে রেখেই এবার কোমর বাঁধছে তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনে যে সমস্ত বুথে দল পিছিয়ে ছিল, মূলত সেই এলাকাগুলিকেই এখন 'পাখির চোখ' করে এগোতে চাইছে ঘাসফুল শিবির।
ছোট বৈঠকে জোর, নজরে 'বঞ্চনা ও প্রাপ্য'
তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের স্পষ্ট নির্দেশ, বড় জনসভার বদলে এবার জোর দিতে হবে ছোট ছোট সভার ওপর। বুথস্তরে 100 থেকে 150 জন মানুষকে নিয়ে ছোট বৈঠকের আয়োজন করতে হবে। প্রয়োজনে সপ্তাহে 2-3টি করে এমন সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্বাচনের দিন ঘোষণা না-হওয়া পর্যন্ত এই লাগাতার কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে দল। প্রচারের মূল অভিমুখ হবে দুটি বিষয়— কেন্দ্রের ‘বঞ্চনা’ এবং রাজ্যের ‘প্রাপ্য’। এই দুই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই বুথ রক্ষার কাজে নামছেন কর্মীরা।
পিছিয়ে থাকা বুথে বিশেষ নজর
লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করে যে সমস্ত জেলা ও বুথে দল দুর্বল বা পিছিয়ে রয়েছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, আসানসোল এবং আলিপুরদুয়ারের মতো এলাকাগুলি নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। নির্দেশ অনুযায়ী, যে সব বুথে দল 50টির বেশি ভোটে হেরেছে, সেখানে হারের কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন স্থানীয় নেতৃত্ব। ভোটারদের মন বুঝে তাদের ফের দলে ফেরাতে দ্রুত পর্যালোচনা বৈঠক ডাকার প্রস্তুতি চলছে।
ভোটার তালিকা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ
বুথ সশক্তিকরণের পাশাপাশি ভোটার তালিকা নিয়ে বড়সড় অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। দলের অভিযোগ, বুথ পিছু 150-200 জন ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ‘ষড়যন্ত্র’ চলছে । এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘‘প্রত্যেকটা বুথে ইচ্ছাকৃতভাবে, কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কথায় নির্বাচন কমিশন 150-200 নাম বাদ দিয়েছে । যে নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু 2002 সালের ভোটার লিস্ট যখন দেখা হচ্ছে, তাতে সেই নামগুলো রয়েছে।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই বিষয়টি নিয়েও বুথস্তরে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
2021-এর পুনরাবৃত্তি ?
রাজনৈতিক মহলের মতে, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনেও প্রচারে পিছিয়ে থাকা বুথগুলিকে চিহ্নিত করে এই একই কৌশল নিয়েছিল তৃণমূল। সেবার বুথ ভিত্তিক সম্মেলন এবং নিবিড় জনসংযোগ দলকে বড় জয় এনে দিয়েছিল। আসন্ন নির্বাচনেও সেই পরীক্ষিত 'মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট'-এর ওপরেই ভরসা রাখছেন মমতা-অভিষেকরা।