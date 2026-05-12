আক্রান্ত 2 হাজারের বেশি কর্মী-সমর্থক ! ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে হাইকোর্টে তৃণমূল
বৃহস্পতিবার ভোট পরবর্তী হিংসায় জনস্বার্থ মামলার শুনানির সম্ভাবনা ৷ হিংসা রোধ করতে ও অভিযুক্তদের ধরতে বিশেষ তদন্তের আর্জি ৷
Published : May 12, 2026 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 12 মে: এতদিন তাদের বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হতে দেখা গিয়েছিল বিরোধী দলগুলিকে ৷ এবার ছবিটা পুরো উলটো ৷ রাজ্যে 15 বছর পর ফের পালাবদল হতে, অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত পক্ষও বদলে গেল ৷ এবার ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আবেদনকারী আইনজীবী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষাণ্য এই মামলা দায়ের করেছেন ৷ মঙ্গলবার মামলার আবেদনে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি ৷ আইনজীবীর অভিযোগ, ভোট পরবর্তী হিংসায় 2000-এর বেশি তৃণমূল কর্মী-সমর্থক আক্রান্ত হয়েছেন ৷ আর 365-র মতো তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে ৷
এ দিন মামলার আবেদনে আইনজীবী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, "ভোট পরবর্তী এই হিংসার ঘটনা ঠেকাতে কলকাতা হাইকোর্ট অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক ৷ সেই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কর্মীদের উপরে চলা হামলার ঘটনায় উপযুক্ত সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক ৷ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন করার উদ্যোগ নিক আদালত ৷" আগামী বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
এর আগে, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় লেনিন মূর্তি ভাঙার অভিযোগ ওঠে ৷ পাশাপাশি, নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থিত কলকাতা শহরের সবচেয়ে পুরনো বাজার 'হগ মার্কেটে' থাকা তৃণমূলের পার্টি অফিস বুলডোজার দিয়ে ভাঙার অভিযোগও উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ যে ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ এমনকি তৃণমূলের তরফে তাদের নেতা-নেত্রীরা সোশাল মিডিয়ায় হিংসার একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করছেন ৷
এই সব ঘটনার প্রেক্ষিতে আগেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী রীতঙ্কর দাস ৷ জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে শুনানির আবেদন করেছেন তিনি ৷ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে এ দিন সেই আবেদনের শুনানি হতে পারে ৷ এবার তার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷