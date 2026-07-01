'আসল' তৃণমূল কারা ? প্রতীক নিয়ে দড়ি টানাটানি, বৃহস্পতিতে কমিশনের ফুল বেঞ্চের মুখোমুখি ঋতব্রতরা

'আসল' তৃণমূল কারা ? প্রতীক নিয়ে দড়ি টানাটানি, বৃহস্পতিতে কমিশনের ফুল বেঞ্চের মুখোমুখি ঋতব্রতরা
বৃহস্পতিবার দুপুর 12টায় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের মুখোমুখি হচ্ছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল বিধায়করা।
Published : July 1, 2026 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পরই বিভক্ত তৃণমূল ৷ একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীরা, অন্যদিকে নব তৃণমূল শিবির। এবার এই লড়াই এখন রাজধানীতে। আসল তৃণমূল কারা ? কার হাতে থাকবে বহু পরিচিত ঘাসের উপর জোড়া ফুল প্রতীক ? সেই ফয়সালা করতেই এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল দলের বিদ্রোহী গোষ্ঠী। আগামিকাল, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুর 12টায় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের মুখোমুখি হচ্ছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল বিধায়করা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সামনেই নিজেদের যাবতীয় দাবি পেশ করবেন তাঁরা।
আজ সন্ধ্যায় দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল গোষ্ঠীর 10 বিধায়ক ৷ গত 22 জুন তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে জাতীয় কর্মসমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সেরে নিয়েছিল। সেখানেই 30 জনের একটি মূল কমিটি এবং 10 জনের একটি সাব-কমিটি তৈরি করা হয়।
শুধু তাই নয়, দলের চেয়ারপার্সন পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিয়ে তৃণমূলের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে অরূপ রায়কে নির্বাচিত করা হয় ৷ এরপর থেকেই সংঘাত চরমে ওঠে। নির্বাচন কমিশনের দফতরে আইনজীবীদের একটি বিশেষ দল ইতিমধ্যেই নব তৃণমূলের তরফে যাবতীয় রেজোলিউশন এবং আইনি কাগজপত্র জমা করে দিয়েছে ৷ আর এই পর্বের মাঝেই ঋতব্রতপন্থীরা নিজেদেরকে 'আসল' তৃণমূল বলে দাবি করে।
মূল আইনি লড়াইটা দলের নাম আর নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে। 1968 সালের ইলেকশন সিম্বলস (রিজার্ভেশন অ্যান্ড অ্যালটমেন্ট) অর্ডার অনুযায়ী, কোনও আঞ্চলিক দলের প্রতীক ধরে রাখতে গেলে অন্তত 6 শতাংশ বৈধ ভোট এবং অন্তত দু'জন বিধায়ক থাকতে হয় ৷ পরিসংখ্যান বলছে, শেষ নির্বাচনে রাজ্যে মোট ভোট পড়েছিল প্রায় 6 কোটি 30 লক্ষ। এর 6 শতাংশ মানে দাঁড়ায় প্রায় 37 লক্ষ 80 হাজার ভোট ৷
ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের দাবি, তাদের দিকে এই মুহূর্তে প্রায় 60 জনের বেশি বিধায়ক রয়েছেন। গড়ে প্রত্যেক বিধায়কের প্রাপ্ত ভোট কম করে 80 হাজার ধরলেও, তাদের পক্ষের মোট ভোট গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 48 লক্ষে। যা কমিশনের বেঁধে দেওয়া 6 শতাংশের গণ্ডি অনায়াসেই পেরিয়ে যাচ্ছে ৷
অন্যদিকে, বিদ্রোহী শিবিরের হিসেব অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে রয়েছেন টেনেটুনে 20 জন বিধায়ক। ফলে তাঁদের প্রাপ্ত ভোট কোনওভাবেই 37 লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছবে না। অর্থাৎ, সংখ্যার অঙ্কে নিজেদের অনেকটাই এগিয়ে রাখছে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল ৷
2026 সালে বিধানসভা ভোট রয়েছে বাংলায়। তার আগেই ঘাসফুল শিবিরের এই চরম ভাঙন ও প্রতীকের দড়ি টানাটানি রাজ্য রাজনীতিতে এক নয়া মাত্রা যোগ করেছে। মহারাষ্ট্রে শিবসেনার একনাথ শিন্ডে ও উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠীর মধ্যে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক লড়াই দেখা গিয়েছিল, এখানেও ঠিক সেই মহারাষ্ট্র মডেলের ছায়া দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। সেখানে যেমন দলের প্রতীক প্রথমে নির্বাচন কমিশন বাজেয়াপ্ত বা ফ্রিজ করেছিল এবং পরে তা সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, বাংলার ক্ষেত্রেও তেমনটাই হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সংখ্যা থাকলে তবেই দলের প্রতীকের ওপর অধিকার জন্মায়। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণও ঠিক তেমনটাই বলছে ৷
সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে কতটা আত্মবিশ্বাসী ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল ? এ প্রসঙ্গে তাদের শিবিরের এক স্পষ্ট দাবি,"আমাদের মানে দুই তৃতীয়াংশের বেশি বিধায়ক, আমাদের জেলার যে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনপ্রতিনিধিরা কর্পোরেটর হতে পারেন, মিউনিসিপালিটির কাউন্সিলর হতে পারেন, জেলা পরিষদ হতে পারেন, পঞ্চায়েত সমিতি, 'মেজরিটি অফ দ্য পিপল আর উইথ আস'৷ সুতরাং আমরাই তৃণমূল কংগ্রেস।"
তবে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীরা। দলের প্রতীক এবং অধিকার নিয়ে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তাঁদের দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেটা প্রতীক সেটাই আমাদের প্রতীক সেটাই মানুষের প্রতীক ৷ যারা ঘাসের উপর জোড়া ফুল নেয়ার জন্য লাফাচ্ছেন ক্যারি করতে পারবেন তো সেটা ? ভোট কই ? মানুষ কই ? সমর্থন কই ? ওনাদের মুখগুলো তো বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হয়ে যাচ্ছে । নিশ্চিতভাবে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা ঘাসের উপর জোড়া ফুল নিশ্চিতভাবে আমরাই আসল তৃণমূল এবং আমাদের সঙ্গেই প্রতীক থাকবে। দিনের শেষে জেনে রাখতে পারেন যদি ঘাসের উপর জোড়া ফুল ওনারা হাতে নিয়েও বসে থাকেন, প্রতীক নিয়ে করবেন কি ? কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ সমর্থন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমাদের সঙ্গে ।"
আগামিকাল কমিশনের শুনানিতে নির্বাচন কমিশন ঠিক কী জানতে চায় এবং কী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে বাংলা। আপাতত দলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে আইনি পথে জল শেষমেশ কোন দিকে গড়ায়, তা সময়ই বলবে।