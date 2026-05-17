ভোট পরবর্তী হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শন, হাইকোর্টে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট পেশ করবে তৃণমূল
কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে, আক্রান্তদের আইনি সহায়তা প্রদান করতেই তৃণমূল অনুসন্ধানকারী দল গঠন করেছে ৷ এলাকা পরিদর্শনের পর তার রিপোর্ট হাইকোর্টে পেশ করবে তৃণমূল ৷
Published : May 17, 2026 at 1:15 PM IST
কলকাতা, 17 মে: বিধানসভা নির্বাচন মিটে গেলেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তাপ রয়ে গিয়েছে ৷ বিভিন্ন জেলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকদের উপর বিরোধী শিবিরের হামলার অভিযোগ সামনে আসছে । এই পরিস্থিতিতে আক্রান্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে এবং প্রকৃত ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষ 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং' বা তথ্যানুসন্ধানকারী দল (Fact-Finding Committee) গঠন করেছে তৃণমূল ।
আজ, রবিবার সেই দলের সদস্যরা দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা ও শহরতলির উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান । সেখানে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব ও সাজদা আহমেদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, আক্রান্তদের বয়ান রেকর্ড করে এই রিপোর্ট দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টেও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হবে ।
সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক অশান্তি ও মারধরের খবর পাওয়া যাচ্ছে । তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, তাদের দলের নিচুতলার কর্মী, সমর্থক এবং পোলিং এজেন্টদের টার্গেট করে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে । কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে শারীরিক নিগ্রহের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে । এই অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে, কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করতেই তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে এই তথ্য অনুসন্ধানকারী দল গঠন করা হয়েছে ।
এদিন দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে যায় তৃণমূলের চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল । পরিদর্শনের পর এলাকার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে দলের সাংসদ সাজদা আহমেদ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ । দলীয় কার্যালয় এমনভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে যে তা চেনার উপায় নেই । মানুষ এতটাই আতঙ্কিত যে তাঁরা ভয়ে কথাই বলতে পারছেন না ।" পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, "আমরা আজ আরও বেশ ক'য়েকটি উপদ্রুত এলাকায় যাচ্ছি । আমরা সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দলকে রিপোর্ট দেব । পুলিশ এফআইআর (FIR) দায়ের করতে অস্বীকার করছে ।"
একই সুরে সরব হন দলের আরেক নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব । বারুইপুর-সহ কলকাতার বিভিন্ন এলাকা (যেমন শ্যামপুকুর, এন্টালি এবং বেহালা পশ্চিম) পরিদর্শনের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "আমরা দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছি, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আহতদের সঙ্গেও দেখা করেছি । এটা নিশ্চিত যে এই হামলাগুলির সঙ্গে বিজেপি কর্মীরা জড়িত ।" পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আমরা যা জানতে পেরেছি, থানায় অভিযোগ জানানো হলেও কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি । আপনি যদি গিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ভাঙচুর করেন, কর্মীদের ভয় দেখান, তাহলে কি সেটা গণতন্ত্রের স্বার্থরক্ষা করে ?"
এই অশান্তির আবহে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুস্মিতা দেব । তিনি বলেন, "ভোটের পর পশ্চিমবঙ্গে 60 দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন অমিত শাহ । আমরা আশা করব তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে ।" ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির কাজের রূপরেখা স্পষ্ট করে তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, "আমরা সমস্ত তথ্য লিখিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমা দেব ।"
পাশাপাশি, এদিন পরোক্ষে ভিন রাজ্যের 'বুলডোজার রাজনীতি' নিয়েও তোপ দাগেন তিনি । সুস্মিতা দেব বলেন, "ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে বুলডোজার ব্যবহার করাটা আদতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি । মুখ্যমন্ত্রীর পদটিও একটি সাংবিধানিক পদ, তা আইনের ঊর্ধ্বে নয় ।"
তৃণমূল নেতৃত্ব এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই পুরো বিষয়টি নিয়ে তারা আইনি লড়াইয়ের পথে শেষ পর্যন্ত হাঁটবে । সুস্মিতা দেবের কথায়, "আমরা আশা করি পুলিশ প্রশাসন এবং সরকার আইন মেনে সঠিক পদক্ষেপ করবে । কিন্তু যেখানে যেখানে পুলিশ বা প্রশাসন সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হবে, সেই তথ্য আমরা কোনওভাবেই চেপে রাখব না ।"
তিনি জানান, ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলা ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে । সেই কারণেই স্থানীয় প্রশাসন যদি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে টালবাহানা করে, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সংগৃহীত লিখিত রিপোর্ট সরাসরি হাইকোর্টে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হবে । রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শাসকদলের এই কড়া আইনি পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।