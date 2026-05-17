ভোট পরবর্তী হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শন, হাইকোর্টে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট পেশ করবে তৃণমূল

কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে, আক্রান্তদের আইনি সহায়তা প্রদান করতেই তৃণমূল অনুসন্ধানকারী দল গঠন করেছে ৷ এলাকা পরিদর্শনের পর তার রিপোর্ট হাইকোর্টে পেশ করবে তৃণমূল ৷

উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শনে তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 17, 2026 at 1:15 PM IST

​কলকাতা, 17 মে: বিধানসভা নির্বাচন মিটে গেলেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তাপ রয়ে গিয়েছে ৷ বিভিন্ন জেলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকদের উপর বিরোধী শিবিরের হামলার অভিযোগ সামনে আসছে । এই পরিস্থিতিতে আক্রান্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে এবং প্রকৃত ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষ 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং' বা তথ্যানুসন্ধানকারী দল (Fact-Finding Committee) গঠন করেছে তৃণমূল ।

আজ, রবিবার সেই দলের সদস্যরা দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা ও শহরতলির উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান । সেখানে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব ও সাজদা আহমেদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, আক্রান্তদের বয়ান রেকর্ড করে এই রিপোর্ট দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টেও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হবে ।

সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক অশান্তি ও মারধরের খবর পাওয়া যাচ্ছে । তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, তাদের দলের নিচুতলার কর্মী, সমর্থক এবং পোলিং এজেন্টদের টার্গেট করে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে । কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে শারীরিক নিগ্রহের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে । এই অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে, কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করতেই তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে এই তথ্য অনুসন্ধানকারী দল গঠন করা হয়েছে ।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভাঙচুরের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

​এদিন দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে যায় তৃণমূলের চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল । পরিদর্শনের পর এলাকার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে দলের সাংসদ সাজদা আহমেদ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ । দলীয় কার্যালয় এমনভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে যে তা চেনার উপায় নেই । মানুষ এতটাই আতঙ্কিত যে তাঁরা ভয়ে কথাই বলতে পারছেন না ।" পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, "আমরা আজ আরও বেশ ক'য়েকটি উপদ্রুত এলাকায় যাচ্ছি । আমরা সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দলকে রিপোর্ট দেব । পুলিশ এফআইআর (FIR) দায়ের করতে অস্বীকার করছে ।"

​একই সুরে সরব হন দলের আরেক নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব । বারুইপুর-সহ কলকাতার বিভিন্ন এলাকা (যেমন শ্যামপুকুর, এন্টালি এবং বেহালা পশ্চিম) পরিদর্শনের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "আমরা দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছি, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আহতদের সঙ্গেও দেখা করেছি । এটা নিশ্চিত যে এই হামলাগুলির সঙ্গে বিজেপি কর্মীরা জড়িত ।" পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আমরা যা জানতে পেরেছি, থানায় অভিযোগ জানানো হলেও কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি । আপনি যদি গিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ভাঙচুর করেন, কর্মীদের ভয় দেখান, তাহলে কি সেটা গণতন্ত্রের স্বার্থরক্ষা করে ?"

​এই অশান্তির আবহে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুস্মিতা দেব । তিনি বলেন, "ভোটের পর পশ্চিমবঙ্গে 60 দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন অমিত শাহ । আমরা আশা করব তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে ।" ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির কাজের রূপরেখা স্পষ্ট করে তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, "আমরা সমস্ত তথ্য লিখিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমা দেব ।"

​পাশাপাশি, এদিন পরোক্ষে ভিন রাজ্যের 'বুলডোজার রাজনীতি' নিয়েও তোপ দাগেন তিনি । সুস্মিতা দেব বলেন, "ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে বুলডোজার ব্যবহার করাটা আদতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি । মুখ্যমন্ত্রীর পদটিও একটি সাংবিধানিক পদ, তা আইনের ঊর্ধ্বে নয় ।"

​তৃণমূল নেতৃত্ব এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই পুরো বিষয়টি নিয়ে তারা আইনি লড়াইয়ের পথে শেষ পর্যন্ত হাঁটবে । সুস্মিতা দেবের কথায়, "আমরা আশা করি পুলিশ প্রশাসন এবং সরকার আইন মেনে সঠিক পদক্ষেপ করবে । কিন্তু যেখানে যেখানে পুলিশ বা প্রশাসন সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হবে, সেই তথ্য আমরা কোনওভাবেই চেপে রাখব না ।"

তিনি জানান, ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলা ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে । সেই কারণেই স্থানীয় প্রশাসন যদি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে টালবাহানা করে, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সংগৃহীত লিখিত রিপোর্ট সরাসরি হাইকোর্টে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হবে । রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শাসকদলের এই কড়া আইনি পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।

