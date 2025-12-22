লগ্নজিতা হেনস্থা কাণ্ডে যুক্ত নয় তৃণমূল, বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে জানাল শাসকদল
যে স্কুল মালিক শিল্পীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছিলেন তিনি তৃণমূলের সক্রিয় সদস্য ৷ কিন্তু দলের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই বলে জানাল স্থানীয় নেতৃত্ব ৷
Published : December 22, 2025 at 10:33 AM IST
ভগবানপুর (পূর্ব মেদিনীপুর), 22 ডিসেম্বর: সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীর হেনস্থার ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত স্কুল মালিক ৷ তবে ওই ব্যক্তির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক যোগসাজশের অভিযোগ খারিজ করল পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর-1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ জানানো হয়, অভিযুক্তের সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই ৷ পাশাপাশি, প্রশাসনের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলেও জানায় শাসকদল ৷
রবিবার বিকেলে এক জরুরি সাংবাদিক সম্মেলনে ভগবানপুর-1 ব্লক তৃণমূল সভাপতি রবিন মণ্ডল বলেন, "ধৃত ব্যক্তি কোনওভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত নন এবং বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ঘটনায় রাজনীতি করার চেষ্টা করছে ।"
রবিন মণ্ডল এদিন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডার বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগেন । তিনি অভিযোগ করেন, শঙ্কুদেব পণ্ডা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অপপ্রচার চালাচ্ছেন যাতে তৃণমূল কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষের চোখে কালিমালিপ্ত করা যায় । রবিনের কথায়, "শঙ্কুদেব যে দাবি করছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি আসলে একজন ব্যবসায়ী এবং একটি বেসরকারি স্কুলের মালিক । তাঁর সঙ্গে আমাদের দলের কোনও স্তরের সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই । কারওর ব্যক্তিগত অপরাধের দায় একটি রাজনৈতিক দলের উপর চাপানো যায় না ।"
সভাপতির এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ধৃত ব্যবসায়ীর সঙ্গে দলের দূরত্বের কথা জানাতেই এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল । একইসঙ্গে এদিন সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকা নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন তৃণমূল সভাপতি। তাঁর দাবি, কিছু সংবাদমাধ্যম কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই অভিযুক্তকে তৃণমূলের অংশ বলে প্রচার চালাচ্ছে । এই ধরনের 'মিথ্যাচার' সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে বলে তিনি মনে করেন ।
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মিডিয়ার একাংশ যেভাবে এই ঘটনায় মিথ্যে খবর বা ফেক নিউজ ছড়িয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করছে, তা আসলে বিরোধী দলের হয়ে কাজ করার সামিল । আমরা চাই শিল্পীর সঙ্গে ঘটা ঘটনার সঠিক বিচার হোক এবং প্রশাসন অপরাধীকে শাস্তি দিক ৷ কিন্তু সেই বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক রং দেওয়া কাম্য নয় ।" রাজনৈতিক মহলের মতে, রবিন মণ্ডলের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শাসকদল মূলত এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে, কোনও ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত আচরণের দায়ভার দল নেবে না এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তারা আইনি ও রাজনৈতিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাবে ।
শনিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থানা এলাকার সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলের অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছিলেন লগ্নজিতা । অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন তাঁকে হেনস্থার শিকার হতে হয় । গায়িকার অভিযোগ, 'জাগো মা' গানটি গায়ছিলেন তিনি। তার কিছুক্ষণ পরেই দর্শকাসন থেকে স্কুলমালিক মেহবুব মল্লিক উঠে আসেন মঞ্চে । তাঁকে মারধর করতে উদ্যত হন ও অভব্য আচরণ করেন । সঙ্গীতশিল্পীর অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত মেহবুবকে গ্রেফতার করে পুলিশ । ধৃত ভগবানপুর এলাকার বেলুদিয়া গ্রামের বাসিন্দা । শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় ভগবানপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে জেলা পুলিশ ।
এদিকে শিল্পীকে হেনস্থার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ওঠে । বিশেষ করে বিজেপির পক্ষ থেকে সরাসরি দাবি করা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি শাসকদলের একজন সক্রিয় সদস্য । এই অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছিল । সেই অস্বস্তি কাটাতে এবং দলের ভাবমূর্তি রক্ষা করতেই এদিন পাল্টা সরব হন স্থানীয় নেতৃত্ব ।