'মোটা ভাই, জবাব চাই' ! শাহের পাল্টা তৃণমূলের চার্জশিট

'মোটা ভাই, জবাব চাই' ! শাহের পাল্টা তৃণমূলের চার্জশিট
অমিত শাহের চার্জশিট প্রকাশের ঘণ্টাখানেক পরেই তৃণমূল চার্জশিট পেশ করল ৷ বিজেপি শাসিত মণিপুরে মহিলাদের নিরাপত্তা থেকে বাংলার মনীষীদের নানাভাবে অসম্মান- তুলোধনা করল ঘাসফুল ৷
Published : March 28, 2026 at 7:24 PM IST
কলকাতা, 28 মার্চ: তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে শাহের চার্জশিটের পাল্টা 'মোটা ভাই, জবাব চাই' চার্জশিট প্রকাশ করল তৃণমূল ৷ শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের চার্জশিট প্রকাশের ঘণ্টাখানেক পরই তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি'র বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করেন লোকসভার দুই সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও কীর্তি আজাদ এবং রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷
পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা থেকে শুরু করে মণিপুরের অশান্তি- একাধিক ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল ৷ ভোটমুখী পশ্চিমঙ্গে মেরুকরণের রাজনীতি করছে বিজেপি, তোপ দাগেন দুই সাংসদ এবং মন্ত্রী ৷
VIDEO | West Bengal Elections 2026: Addressing a press conference, TMC MP Mahua Moitra says, " i'd like to say that when a clown sits on a throne, he doesn’t become a king, the palace becomes a circus. that is exactly what has happened. on that line, we were all faced with the… pic.twitter.com/iCBtlyt9zx— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2026
কৃষ্ণনগর লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, "আমরা অমিত শাহের একশোটা ব্যর্থতা তুলে ধরতে পারি ৷" কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ব্যর্থতা নিয়ে মহুয়া কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সাধারণ পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ৷ তিনি বলেন, "আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সামলান ৷ আপনার হাতে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ৷ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে 26 জনকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ৷ তখন কোথায় ছিল আপনার নিরাপত্তা বাহিনী ? এই ঘটনার দু'সপ্তাহ আগে ঝাড়খণ্ডের বিজেপির সাংসদ কাশ্মীরের একটি হোটেলে বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করছিলেন ৷ তখন সেখানে জনগণের করের টাকায় প্রত্যেক অতিথি পিছু 100 জন নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ আর দু'সপ্তাহ পরেই পহেলগাঁওয়ে নিরপরাধ পর্যটকদের হত্যা করা হল ৷ তাঁদের কী নিরাপত্তা ছিল, শূন্য ৷"
উঠে আসে মণিপুরের অশান্তির ঘটনাও ৷ মহুয়া বলেন, "তিন বছর ধরে মণিপুর জ্বলছে ৷ আমরা এনিয়ে সংসদে দীর্ঘ বক্তৃতা করেছি ৷ মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে ৷ তাঁদের বিবস্ত্র করে হাঁটানো হয়েছে ৷ দুই জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষে গণহত্যা হয়েছে ৷ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে ৷ ফের মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে ৷ কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য কী করেছেন ?"
2023 সালের 13 ডিসেম্বর লোকসভায় অধিবেশন চলাকালীন দর্শকদের গ্যালারি থেকে হঠাৎ কক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কয়েকজন তরুণ ৷ এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে মহুয়া প্রশ্ন করেন, "ওই দু'জনকে সংসদে প্রবেশের পাস দিয়েছিল বিজেপিরই এক সাংসদ ৷ আমাদের কেউ এরকম পাস দিয়ে থাকলে, এতদিনে জেলে চলে যেতাম ৷ হয়তো সবরমতী জেলেই বন্দি থাকতাম ৷ এরপর কী পদক্ষেপ করা হয়েছে ?"