'মৃত' কাউন্সিলার এবার গ্রেফতার ! ডানকুনিতে পুরনো মারধরের মামলায় ধৃত 4 তৃণমূল নেতা

'মৃত' কাউন্সিলার এবার গ্রেফতার ! ডানকুনিতে পুরনো মারধরের মামলায় ধৃত 4 তৃণমূল নেতা
Published : May 21, 2026 at 4:00 PM IST
ডানকুনি, 21 মে: একসময় নিজের নাম ভোটার তালিকায় 'মৃত' দেখানো নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছিলেন । এবার সেই ডানকুনি পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সূর্য দে গ্রেফতার হলেন পুরনো মারধরের মামলায় । বুধবার রাতে ডানকুনি থানার পুলিশ তাঁকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে । একই মামলায় আরও তিন তৃণমূল নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর,2025 সালের 28 মে ডানকুনির বাসিন্দা সৌমিক পাঁজাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে সূর্য দে ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে । অভিযোগ, সেই সময় প্রভাবশালী কাউন্সিলারের ভয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি আক্রান্ত । সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের আশ্বাসে বিচার চেয়ে বুধবার ডানকুনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সৌমিক । অভিযোগের ভিত্তিতেই রাতে অভিযান চালিয়ে সূর্য দে'কে গ্রেফতার করা হয় ।
ওই একই মামলায় সূর্য ছাড়াও তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, যুব সভাপতি প্রভাশিস মহিশাল এবং 19 নম্বর ওয়ার্ডের নেতা রাকেশ মালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 126(2) 115(2), 118(2), 109, 303(2) 351(3) , 352, 74 , 79 3(5) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার তাঁদের শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়েছে ৷ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, "গত বছরের একটি মারধর ও হুমকির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের ।"
ডানকুনির রাজনীতিতে সূর্য দে বরাবরই পরিচিত মুখ । কিছুদিন আগেই ভোটার তালিকায় নিজের নাম 'মৃত' দেখানো নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি । প্রতিবাদে কালিপুর শ্মশানে গিয়ে নিজের 'সৎকার' এর দাবিও জানিয়েছিলেন । পরে অভিযোগ ওঠে, সংশ্লিষ্ট বিএলওর সঙ্গে যোগসাজশ করেই নিজের নাম মৃতের তালিকায় তুলেছিলেন তিনি । সেই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । এমনকি তাঁর নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে তৃণমূল নেতৃত্ব দিল্লিতে ধর্ণাতেও সামিল হয়েছিল ।
এবার সেই সূর্য দে'র বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঘিরে সরগরম ডানকুনি । বিজেপি নেতা সুকান্ত মাঝির দাবি, "তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল । সৌমিক নামে এক ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনায় পুলিশ সঠিক পদক্ষেপ করেছে । অন্যায় করলে কাউকে রেয়াত করা উচিত নয় ।" অন্যদিকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে সূর্য দে দাবি করেন, "সারা বাংলায় যেভাবে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে, আমাকেও সেভাবেই ফাঁসানো হয়েছে । কোনওদিন কারও কোনও ক্ষতি করিনি ।"
ডানকুনি পুরসভার তৃণমূল ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহা রাজ্যের বর্তমান শাসক বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন কখনও অপরাধীদের আড়াল করেনি । এতদিন পরে কেন অভিযোগ উঠল, তা বলতে পারব না । রাজনৈতিক প্রতিহিংসা করে মানুষের মন জয় করা যায় না ।"