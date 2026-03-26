'এলাকায় আসতে গেলে আমার অনুমতি নিতে হবে', পুলিশকে হুমকি তৃণমূল কাউন্সিলরের

"এখানে আসতে গেলে জানিয়ে আসতে হবে, এটা আমার এলাকা ৷" পুলিশকে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি তৃণমূল কাউন্সিলরের ৷ ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই হইচই ৷

পুলিশকে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি তৃণমূল কাউন্সিলরের (সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া দৃশ্য)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 26, 2026 at 1:10 PM IST

বর্ধমান, 26 মার্চ: পুলিশকে ধমক দিচ্ছেন এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ বর্ধমান পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভগতের পুলিশকে ধমক দেওয়ার ভিডিয়ো এখন সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে (ভিডিয়োয় সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) ৷ তারপরই বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, নাড়ুগোপাল ভগত বলছেন, "এলাকায় ঢুকতে গেলে জানিয়ে আসতে হবে, কারণ আমি সেই এলাকার কাউন্সিলর।" তারপর পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কাউন্সিলরকে তর্কাতর্কি হয় ৷ বিজেপির অভিযোগ, প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার পরও পুলিশ ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

ঠিক কী ঘটেছে ?

  • গত মঙ্গলবার (24 মার্চ) বর্ধমান পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডের প্রচার করতে যান বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক খোকন দাস ৷ তাঁর অভিযোগ, এলাকায় প্রচার করতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা মদ্যপ অবস্থায় তাঁকে গালিগালাজ করে। এরপর তিনি একজন বিজেপি কর্মীর বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেন। কেন প্রার্থীকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল, কেন প্রার্থীকে মালা পরানো হয়েছিল, এই সব অভিযোগ তুলে ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে সেদিন রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা চড়াও হয়।
  • বিজেপির পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানো হলে মঙ্গলবার মাঝরাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ সেখানে যেতেই তৃণমূল কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভগত পুলিশকে হুমকি দিয়ে বলতে থাকেন, "এটা আমার এলাকা। কেন মানুষকে সুষ্ঠুভাবে ঘুমতে দিচ্ছেন না। পাল্টা পুলিশ অফিসারও প্রশ্ন তোলেন আপনি কাউন্সিলর ঠিক, কিন্তু পুলিশ কি আপনার অনুমতি নিয়ে আসবে নাকি ? তৃণমূল কাউন্সিলর জোর গলায় বলতে থাকেন- ইয়েস (হ্যাঁ)।"
  • তখন পুলিশ অফিসার পাল্টা বলেন, "একদমই নয় এখন পুলিশ নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন মেনে কাজ করবে। আমি নিজের ক্ষতি করব না। এরপর ফের পুলিশের দিকে আঙুল তুলে জোর গলায় কথা বলতে দেখা যায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে।" এই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত।

বিজেপি-তৃণমূল তরজা

  • বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতো বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা এলাকাতেও মানুষের নিরাপত্তা নেই। আজ তৃণমূল কাউন্সিলর প্রকাশ্যে পুলিশকে হুমকি দিচ্ছে। তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা সেটা বোঝাই যাচ্ছে । ঘটনার পরে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।
  • যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা দাবি, বিজেপি প্রার্থী ও তাঁর দলের সাঙ্গপাঙ্গরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করছে ৷ ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগরে দেয়। তবে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া কারও উচিত নয়।

স্পর্শকাতর এলাকায় রুট মার্চ

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল এনিয়ে বলেন, "বিভিন্ন এলাকায় আমরা রুট মার্চ করছি। যে সব এলাকা স্পর্শকাতর বলে মনে করা হচ্ছে সেখানে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ পুলিশ থেকে প্রশাসন সকল আধিকারিকদের কড়া বার্তা দেওয়া আছে ৷ রুট মার্চ ভালোভাবেই চলছে ৷ যে সব এলাকা থেকে অভিযোগ আসছে সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। পুলিশ দ্রুত অ্যাকশন নিচ্ছে ।"

বিজেপি প্রার্থী ও তৃণমূল নেতার বক্তব্য

  • বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, "রাজ্যের অবস্থা খুব খারাপ। বিশেষ করে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় মানুষ আজ পরাধীন হয়ে গিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই ৷ কর্মীদের সঙ্গে তো ঘটনা ঘটছেই এমনকী আমি নিজে যখন রাধামাধব মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছি তখন তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলেছে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। আমি সেখানেও প্রতিবাদ করেছি। আমি প্রচার করার সময় যে কর্মীর বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছি, তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। পুলিশ গেলে সেখানকার তৃণমূল কাউন্সিলর পুলিশকে প্রকাশ্যে ধমকানি দেয়। আমি বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।"
  • জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, "22 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী প্রচার করতে গেলে কিছু মহিলা তাঁদের অভাব অভিযোগ জানান। কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে তাঁরা ক্ষোভপ্রকাশ করেন। বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে থাকা লোকজন মহিলাদের গালিগালাজ করেন। ফলে এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশের কাজেও কারও বাধা দেওয়া উচিত নয়।"

