এএসআই-এর নাকে ঘুষি মারার অভিযোগ! শ্রীরামপুরে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর
Published : May 7, 2026 at 8:40 PM IST
শ্রীরামপুর, 7 মে: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল শ্রীরামপুরের টিনবাজার এলাকা । পুলিশের এক এএসআইকে মারধর ও নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেশ শা ওরফে 'কুকুয়া'কে । বুধবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর পুরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডের টিনবাজার এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ ছিল । বুধবার রাতে সেই তালা খুলতে যায় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ । সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও । অভিযোগ, সেই সময় পুলিশকে ঘিরে বচসা শুরু হয় । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই শ্রীরামপুর থানার এএসআই নটরাজ সিংহ রায়ের উপর চড়াও হন কাউন্সিলর রাজেশ শা । তাঁর নাকে ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ । ঘটনায় রক্তাক্ত হন ওই পুলিশকর্মী ।
এরপরই রাজেশ শা এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করে পুলিশ । বৃহস্পতিবার ধৃতদের শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হলে সাত দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর । থানার লক-আপ থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে রাজেশ শা বলেন, "পাড়ার সমস্যার সমাধানের জন্য একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র করা হয়েছিল । সেটি দখল করতে চাইছিল বিজেপি ও সিপিএম । সেই নিয়েই গোলমাল হয়েছে । পুলিশের সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কাউকে মারধর করিনি । এবারের ভোটে আমি যেহেতু দুটো ওয়ার্ডে লিড দিয়েছি, সেই রাগ থেকেই রাজনৈতিক প্রতিশোধ নিল ।"
ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে । শ্রীরামপুরের এবারের জয়ী বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, "পুলিশ যেন কোনও রাজনৈতিক রং না দেখে ব্যবস্থা নেয় । এলাকায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হোক, সেটাই আমরা চাই । কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বা গ্রেফতার করবে, সেটা পুলিশের বিষয় । আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে চাই না । মানুষ এখন শান্তি চায় ।" অন্যদিকে শ্রীরামপুর ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস বলেন, "টিনবাজারে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা খুলতে গিয়েছিল পুলিশ । সেই সময় এক এএসআই আক্রান্ত হন । ঘটনায় কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্ত চলছে ।"
