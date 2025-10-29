ETV Bharat / state

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে সহবাস, হুমকি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে

তরুণীর অভিযোগ, বাড়িতে স্ত্রী-পুত্রের কথা গোপন রেখেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন তাঁকে ধর্ষণ করেছে ওই তৃণমূল নেতা।

TMC councilor accused of rape
হুমকি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 7:36 PM IST

রামপুরহাট, 29 অক্টোবর: রামপুরহাট পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের উপর ধর্ষণের অভিযোগ আনল এক তরুণী। আজ রামপুরহাট থানায় ওই কাউন্সিলরেরে নামে লিখিত অভিযোগ করে ওই পীড়িত তরুণী। তরুণীর অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন তাঁকে ধর্ষণ করেছে ওই তৃণমূল নেতা।

বাড়িতে স্ত্রী-পুত্রের কথা গোপন রেখেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে দিনের পর দিন সহবাসের অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয়ে এক সন্তানের জন্ম দেন ওই তরুণী। বর্তমানে তৃণমূল নেতার কথা না শোনায় তরুণীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়েই পরিবার এবং নিজের প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তরুণী। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম প্রিয়নাথ সাউ। তিনি রামপুরহাট পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের দু'বারের কাউন্সিলর। সেই সঙ্গে তিনি সদ্য মনোনীত রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি।

জানা গিয়েছে, রামপুরহাট পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই তরুণী 2015 সালে ভোটার কার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে অফিসে গিয়ে কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপরেই তাকে ভোটার কার্ড তৈরিতে সাহায্যের নামে একাধিকবার তরুণীকে বিভিন্ন জায়গায় ডেকে পাঠায় বলে অভিযোগ। একাধিকবার যাতায়াতের সুযোগে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

Accused TMC Councilor with Anubrata Mondal
অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ (ইটিভি ভারত)

তরুণীর অভিযোগ, প্রিয়নাথ সাউ তার বাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনকি সেই বিয়েতে তরুণীর মা-বাবাও সম্মতি জানায়। সে সময় প্রিয়নাথ জানিয়েছিলেন তিনি অবিবাহিত। এইভাবে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন তরুণীর সঙ্গে সহবাস করেন ওই কাউন্সিলর। বছর পাঁচেক পর বিয়ের প্রস্তাব দিলে অভিযুক্ত প্রিয়নাথ সাউ বিয়েতে অস্বীকার করে। তখন প্রিয়নাথ জানান, তাঁর স্ত্রী ও পুত্র রয়েছে। তারপর তরুণী কাউন্সিলরের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিলে প্রিয়নাথ নিজেকে প্রভাবশালী নেতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে পরিবারকে খুনের হুমকি দিয়ে সহবাস চালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

এরপর বাধ্য হয়েই ওই তরুণীর পরিবার মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু, তারপরও ওই কাউন্সিলর তরুণীর পিছু ছারেনি বলে অভিযোগ। তরুণীর স্বামীকে তাদের সম্পর্কের কথা জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সহবাস করে বলে অভিযোগ। 2022 সালে অক্টোবরে তরুণী পুত্র সন্তানেরর জন্ম দেন। সন্তান প্রসব হতেই তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান তাঁর স্বামী। বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে তাদের। তারপরও কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউ তরুণীর সঙ্গে সহবাস করে চলেছেন বলে অভিযোগ। এবারও প্রভাব খাটিয়ে খুনের হুমকিতে মুখ বন্ধ করে কাউন্সিলরের কথা মতো সহবাসে রাজি হন তরুণী। কিন্তু, দিনের পর দিন তার অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বুধবার সকালে রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী।

রামপুরহাট শহর তৃণমূলের সভাপতি অর্ণব গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এখনও আমি বিষয়টি জানি না। যদি এমন ঘটনা ঘটে, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ব্যবস্থা নেবে।" বিষয়টি জানা নেই বলে এড়িয়ে যান রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার তথা রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আমি এমন কোনও অভিযোগ পাইনি। আগে অভিযোগ পাই, তারপর পর প্রতিক্রিয়া দেব।"

শাসক দলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ধর্ষণ-সহ একাধিক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, “তৃণমূল ধর্ষকদের সম্মান দেয়। সেই কারণেই ওই অভিযুক্তকে তৃণমূলের কলকাতার নেতারা রামপুরহাট শহর সহ সভাপতি নির্বাচিত করেছে। আমরা এই ঘটনার নিন্দা করছি। সেই সঙ্গে অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি। গ্রেফতার করা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।”

এদিকে রামপুরহাট থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। তরুণীর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তাঁকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় অভিযুক্ত কাউন্সিলরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দুর্গাপুর গণধর্ষণ: আদালতে খোলা হল টিআই প্যারেড রিপোর্ট, মূল 'ধর্ষক'কে

RAPE
RAMPURHAT RAPE
TMC COUNCILOR ACCUSED OF RAPE

