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জনরোষ ও ডিম ছোড়ার আশঙ্কা, বাতিল তৃণমূল ভবনে কাউন্সিলরদের বৈঠক

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠক বাতিল হল ৷ দিকে দিকে তৃণমূল কাউন্সিলর ও বিধায়কদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া ও হামলা চালানোর ঘটনা ঘটছে ৷

TMC Politics
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: ফেসবুক থেকে গৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 2:10 PM IST

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কলকাতা, 7 জুন: জনরোষ ও হামলার আশঙ্কায় রবিবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত যে, বহু কাউন্সিলর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং বৈঠকে যোগ দিতে সরাসরি অনীহা প্রকাশ করেছেন ৷

বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের সঙ্গেই রাজ্যে সরকার গড়েছে বিজেপি ৷ এরপর থেকে তৃণমূলের কাউন্সিলর থেকে শুরু করে একের পর এক বিধায়ককে দুর্নীতি-তোলাবাজির অভিযোগে গ্রফতার করছে পুলিশ ৷ গতকাল রাতে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত ৷ এদিন গ্রেফতার হয়েছেন জোড়াসাঁকোর 39 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিন ৷

এই আবহে বৈঠক শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে তা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ দলীয় সূত্রে খবর, এই বৈঠককে কেন্দ্র করে বর্তমান শাসকদল বিজেপির তরফে তৃণমূল ভবনের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শনের আশঙ্কা ছিল ৷ শুধু তাই নয়, বিক্ষুব্ধ জনতা তৃণমূল ভবনে বা আগত কাউন্সিলরদের লক্ষ্য করে ডিম বা পচা টমেটো ছুড়তে পারে, এমন খবরও দলীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছিল ৷

ক্ষমতা হারানোর পর থেকে গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূলের কাউন্সিলরদের ৷ এই পরিস্থিতিতে রবিবার তৃণমূল ভবনে বৈঠকে এলে ফের তাঁরা জনরোষের শিকার হতে পারেন, এই আশঙ্কায় বহু কাউন্সিলর শীর্ষ নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে বা ফোন করে বৈঠকে যোগ দেওয়ার বিষয়ে আপত্তির কথা জানান ৷

এছাড়া, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক বাতিলের সিদ্ধান্তের পিছনে অনুঘটকের কাজ করেছে ৷ জানা গিয়েছে, সর্বভারতীয় স্তরে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে শীঘ্রই দিল্লি উড়ে যাওয়ার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তাঁর দিল্লি সফরের ঠিক আগে দলের সদর দফতরে বা নির্বাচিত কাউন্সিলরদের গায়ে ডিম ছোড়ার মতো কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, জাতীয় রাজনীতিতে তা দলের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত নেতিবাচক একটি ‘বিজ্ঞাপন’ হয়ে দাঁড়াত ৷ ক্ষমতা হারানোর ধাক্কার পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনা দলের মনোবল আরও ভেঙে দিতে পারে, সেই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই শেষ মুহূর্তে বৈঠক বাতিলের নির্দেশ দেন নেত্রী ৷

বৈঠক বাতিল হলেও, পুরনিগম নিজেদের দখলে রাখতে নতুন মেয়র নির্বাচনের প্রক্রিয়া কিন্তু থেমে থাকছে না ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবার সম্পূর্ণ গোপনে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে দল ৷ জানা গিয়েছে, শহরের কোনও একটি গোপন ও সুরক্ষিত জায়গায় ছোট ছোট দলে ভাগ করে কাউন্সিলরদের ডেকে পাঠানো হবে এবং নতুন মেয়রের নাম প্রস্তাব করে সেখানে তাঁদের প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে ৷

5 জুন কলকাতা পুরনিগমের মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম ৷ রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই পুরনিগমেও তাঁর ইস্তফা নিয়ে প্রবল চাপ তৈরি হয়েছিল ৷ নিয়ম অনুযায়ী, মেয়রের পদত্যাগের পর মেয়র পারিষদদের নিয়ে পুরনিগম স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনা করা কার্যত অসম্ভব ৷

এই পরিস্থিতিতে বর্তমান রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ইতিমধ্যে জানতে চেয়েছে, কেন বর্তমান পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না ৷ আগামী তিন দিনের মধ্যে এর লিখিত জবাব তলব করেছে প্রশাসন ৷ ফলে পুরবোর্ড টিকিয়ে রাখতে নতুন মেয়র নির্বাচন করে এই অচলাবস্থা কাটানো বিরোধী দল তৃণমূলের কাছে এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, দলের বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে পুনরায় ওই পদে ফিরিয়ে আনা হতে পারে ৷ এই নতুন মেয়র নির্বাচনের রূপরেখা চূড়ান্ত করতেই রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ তৃণমূল ভবনে দলের সমস্ত কাউন্সিলরকে নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল ৷

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভা ভোটে গদিচ্যুত হওয়া, মেয়রের পদত্যাগ, দলের অন্দরের বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জনরোষ— সব মিলিয়ে রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস এখন কার্যত দিশেহারা ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে কোনও শক্তি প্রদর্শন বা জমায়েতের ঝুঁকি না নিয়ে, বরং নীরবে এবং গোপনে নিজেদের ঘর বাঁচানোই এখন তাঁদের কাছে একমাত্র নিরাপদ রাস্তা বলে মনে করা হচ্ছে ৷

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
BENGAL POLITICS
TMC COUNCILLORS ATTACK
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
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