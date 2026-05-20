আসানসোল পুরনিগমে মমতার ছবি ! ভাঙচুর-হুমকির অভিযোগ বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে বিতর্কের জেরে পুরনিগমের ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷
Published : May 20, 2026 at 4:12 PM IST
আসানসোল, 20 মে: রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি ৷ এরপর দু'সপ্তাহ কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু আসানসোল পুরনিগমের দেওয়ালে টাঙানো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ৷ এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে আসানসোলে ৷
গতকাল পুরনিগমের কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা ৷ সেখানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানোর পাশাপাশি চলে দেদার ভাঙচুর এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। ইতিমধ্যে আসানসোল দক্ষিণ থানায় এই বিষয়ে একটি অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷
পাশাপাশি মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সব তৃণমূল কাউন্সিলররা বুধবার পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের দ্বারস্থ হন ৷ তাঁরা পুরবোর্ড সুষ্ঠুভাবে চালানোর আর্জি জানিয়ে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ৷ জানা গিয়েছে, জেলাশাসক তাঁদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ৷
রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পরেও আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেম্বারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগানো ছিল ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই মঙ্গলবার একশোরও বেশি বিজেপি নেতা-কর্মী আসানসোল পুরনিগমের কার্যালে পৌঁছান ৷ সেখানে মেয়রের চেম্বারে ঢুকে তাঁরা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে দেন ৷ এর সঙ্গে সেখানে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি লাগিয়ে দেন তাঁরা ৷ আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় ও চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷
তাঁরা নাগরিক পরিষেবা নিয়ে নানাবিধ অভিযোগ তোলার সঙ্গে সঙ্গে দাবি করেন, চুরি করা ভোটে তৃণমূল পুরবোর্ড গড়েছে ৷ তাই বর্তমানে এই পুরবোর্ডের ক্ষমতায় তাদের থাকার অধিকার নেই ৷ অভিযোগ, সরাসরি গদি ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে যান বিজেপি নেতা-কর্মীরা ৷ ঘটনার পরে পুরনিগমে ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ এনে আসানসোল দক্ষিণ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আসানসোলের মেয়র।
এর পাশাপাশি বুধবার আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের সব কাউন্সিলররা ৷ তাঁরা জেলাশাসকের কাছে পুরবোর্ড যাতে সঠিক ভাবে চালানো যায়, তার আর্জি জানিয়েছেন ৷
মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন "গতকাল পুরনিগমে এসে বর্তমান শাসক দলের নেতাকর্মীরা আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেম্বারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ভাঙচুর করে ৷ আসানসোল পুরনিগমের লোগো ভাঙচুর করে ৷ এর পাশাপাশি চেয়ার ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয় ৷ 2027 সাল পর্যন্ত এই পুররবোর্ডের মেয়াদ আছে ৷ তাই আমরা জেলাশাসকের কাছে আবেদন করেছি, যাতে এই পুরবোর্ড আমরা সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারি ও মানুষকে পরিষেবা দিতে পারি ৷" পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম কাউন্সিলরদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ৷