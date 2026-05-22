কক্ষে তালা ! কাউন্সিলর ক্লাবে অধিবেশন কলকাতা পুরনিগমে; মেয়রের জলসাঘর নয়, কটাক্ষ বিজেপি'র

চেয়ারপার্সনকে না-জানিয়েই মাসিক অধিবেশ বাতিল করেন সচিব ৷ প্রতিবাদে ক্লাবরুমে বসল সভা ৷ পুরনিগম মেয়রের জলসাঘর নয়, পাল্টা তোপ বিজেপি'র ৷

জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে ক্লাবরুমে শুরু হচ্ছে অধিবেশন (ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 8:30 PM IST

কলকাতা, 22 মে: কর্পোরেশনে নজিরবিহীন ঘটনা। অধিবেশন কক্ষ বন্ধ থাকায় কাউন্সিলর ক্লাবে বসল মাসিক অধিবেশন ৷ শুক্রবার অধিবেশন ডেকেছিলেন চেয়ারপার্সন মালা রায় ৷ কিন্তু দেখা যায় নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও অধিবেশন কক্ষ খোলা হয়নি ৷ পুরনিগমের নতুন সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাস কক্ষ খোলার অনুমতি দেননি ৷ শেষপর্যন্ত ক্ষুব্ধ চেয়ারপার্সন মালা রায় তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে অধিবেশন করেন কাউন্সিলর ক্লাবে। এই টানাপোড়েনে অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের প্রায় 46 জন কাউন্সিলর। পাশাপাশি এই অধিবেশনে বাম ও বিজেপিকে ডাকা হয়নি ৷ তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

অধিবেশন বেআইনি বলে দাবি করেছে বিজেপি ৷ দলের কাউন্সিলর সজল ঘোষের হুশিয়ারি নিয়ম মেনে পুরনিগম পরিচালিত না-হলে প্রয়োজনে বোর্ড ভেঙে দেওয়া হতে পারে। অধিবেশন প্রসঙ্গে কমিশনারের কাছে অভিযোগও জানিয়েছেন বিজেপি কাউন্সিলররা। সজল ছাড়াও ছিলেন বিজয় ওঝা, সন্তোষ কুমার পাঠক, মিনাদেবী পুরোহিতরা। কীভাবে এই অধিবেশনের নাটক হল তার জবাব মেয়রকে দিতে বলেও জানান সজলরা ৷ পাশাপাশি বিজেপির অভিযোগ পুরনিগম থেকে ফাইল সরানোর চেষ্টা হচ্ছে ৷ বেশ কিছু ফাইল ইতিমধ্য়ে স্থানান্তরের জন্য বেঁধে ফেলা হয়েছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের কাউন্সিলরদের ৷

কলকাতা কর্পোরেশনে অধিবেশন ঘিরে বেনজির তরজা (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই পুরনিগমে একাধিক বেনজির ঘটনা ঘটছে। নতুন সরকারের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়ছে মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েত বোর্ড ভাঙা হবে না। যারা চালাচ্ছে তারাই চালাবে। তবে কলকাতা কর্পোরেশনে ছবিটা ক্রমশ উল্টো হতে শুরু করেছে। তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন, রাজ্য সরকারের ইঙ্গিতে পুরকমিশনার নির্বাচিত বোর্ডকে এড়িয়ে নিজেই সর্বেসর্বা হয় উঠেছেন।

সংঘাতের শুরু

খোদ মেয়র ফরিহাদ হাকিমও নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারছেন না বলে দলীয় বৈঠকে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন ৷ তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 17টি সম্পত্তিতে নোটিশ পাঠানো নিয়েও সংঘাত ক্রমশ চরমে উঠতে থাকে। তালিকার শেষ সংযোজনটি হয় বৃহস্পতিবার ৷ চেয়ারপার্সনকে না-জানিয়েই মাসিক অধিবেশন বাতিলের নির্দেশিকা জারি করেন পুরসচিব স্বপন কুমার কুণ্ডু। এরপরই অবশ্য তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয় ৷ দায়িত্বে আসেন কিশোর ৷ অধিবেশন কক্ষ না-খোলা নিয়ে জটিলতার সময় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলর সচিবের ঘরে যান ৷ তৃণমূলের দাবি, সচিব তাঁদের জানান তিনি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ নেননি ৷ এখানেই জোড়াফুল শিবিরের প্রশ্ন, যিনি চার্জ নেননি তাঁরা নির্দেশে অধিবেশন কক্ষ বন্ধ থাকবে কোন যুক্তিতে ?

গত কয়েকদিন ধরে প্রশ্ন উঠলেও পুরকর্তাদের একাংশের বিরুদ্ধে এতদিন প্রকাশ্যে সরব হয়নি তৃণমূল ৷ এবার তারা কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । এদিন দুটি চিঠি জমা পড়ে পুরকমিশনারের টেবিলে। একটি দেন চেয়ারপার্সন মালা রায়। তিনি দাবি করেন, 1980 সালের পুর আইন অনুসারে তিনি অধিবেশনের প্রধান। তাঁরা অনুমতি ছাড়া কীভাবে বাতিল করা যেতে পারে মাসিক অধিবেশন ? পাশাপশি মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার চিঠি দিয়ে জানতে চান, অধিবেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত নোটিশ সচিব কীভাবে জারি করতে পারেন ?

কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা বলছেন ডেপুটি মেয়র অতীন (ছবি: ইটিভি ভারত)

চরমে চাপানউতোর

এরপরই সচিবের কাছে বলা হয় অধিবেশ কক্ষ খুলে দিতে। তিনি জানিয়ে দেন উচ্চ আধিকারিকের অনুমতি না-পেলে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। কেয়ারটেকার একই কথা বলেন। এর পর ক্ষুব্ধ হয়ে ক্লাবে অধিবেশন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূল কাউন্সিলররা ৷ উপস্থিত ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ-সহ 90 জন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর। সেখানে কাউন্সিলর সংহিতা দাস মুলতুবি প্রস্তাব আনেন। সেই মুলতুবি প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন ফিরহাদ হাকিম, অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্য্য়য় এবং কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে। সেই প্রস্তাব পাস হয় সর্ব সম্মতিক্রমে।

ক্লাবরুমে চলছে অধিবেশন (ছবি: ইটিভি ভারত)

মালা রায় বলেন, "অধিবেশন ডাকার ক্ষমতা চেয়ারম্যানের (এক্ষেত্রে চেয়ারপার্সেনের)। বাতিলের ক্ষমতাও তাঁর। তাকে এড়িয়ে নোটিশ দিয়ে অধিবেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত বেআইনি। অধিবেশন কক্ষ খুলতে বলা হলেও খোলা হয়নি। 1980 সালের আইনের 94 নম্বর ধারা বলছে, মাসে একটা অধিবেশন করতেই হবে। না-হলে সঙ্কট তৈরি হবে। পরিষেবা বিপর্যস্ত হবে। এটা কাঙ্খিত নয়।

শাসক দলের কাউন্সিলরদের কথায়, বাম আমলেও কাউন্সিলর ছিলাম। তখনও এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি ৷ পরে দীর্ঘদিন আমাদের বোর্ড ছিল ৷ সে সময়ও এমন স্বৈরাচারী মনোভব দেখিনি। পুরনিগমের অন্দরে রাজনৈতিক নোংরামি। ঠিক নয় ৷ বাম কাউন্সিলর মধুচন্দা দেব বলেন, এমন ঘটনা দেখিনি। আইন মেনে সবটা করা উচিৎ। বাতিল হয়ছে নোটিশ পেয়েছি।

কাউন্সিলর বার্তা দিচ্ছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ছবি: ইটিভি ভারত)

বিজেপির বক্তব্য

সাংবাদিকদের সজল আরও বলেন, "অধিবেশন বাতিল হওয়াটা সাধারণ ব্যাপার হয় দাঁড়িয়েছে বিগত 5 বছরে। এদিন জানতে পারলাম কাউন্সিলর ক্লাবে মকারি চলছে । হাউজ হওয়ার কিছু নিয়ম আছে। অধিবেশনে খবর আমরা পাইনি। বামেরা খবর পায়নি। কোনও মিনিটস হয়নি। এটা ববি হাকিমের পার্টি অফিস নয়। এটা নেতাজির পবিত্র ভবন। আজকের অধিবেশনের জন্য আমরা প্রশ্ন দিয়ে রেখেছিলাম ৷ তার উত্তর পায়নি ৷ এই ধরনের বেআইনি কাজ তৃণমূলের কাউন্সিলররা করেছেন ৷ তাঁদের দলনেতা মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও চেয়ারপার্সন মালা রায় এই অনৈতিক কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷ আমরা কমিশনারের কাছে যাব। আবেদন করব এই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ৷
এরপর সজল ঘোষ আরও দাবি করেন যে, যদি এই পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয় তা-হলে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। বিজেপির কাউন্সিলর সংখ্যা 3 থেকে 77 হতে বেশি দিন লাগে না। মাত্র কয়েক মাসের ব্যাপার ৷ প্রশাসক বসুক। কমিশনার নিজেই চালান। পাশাপাশি তৃণমূলের কাউন্সিলররা শিবির বদলে বিজেপিতে এলে তাঁদের নিয়ে যে পুরবোর্ড গঠন করবেন না সেটাও জানান সজল ৷

তাঁর কথায়, "এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে পুরকমিশনারকে ব্যবস্থা নিতেই হবে। তাঁর উপস্থিতিতে এইখানে যে অন্যায় হল, সেটা নজিরবিহীন। এই কর্পোরেশনকে আমরা মেয়রের জলসাঘর হতে দেব না। এই পবিত্র ক্লাব রুমে কী করে অধিবেশন হতে পারে ? বিশেষ করে যেখানে বিরোধীদের কোনও উপস্থিতি নেই। এর উত্তর মেয়েকে দিতেই হবে। যতক্ষণ না উত্তর দেবেন ততক্ষণ নতুন হাউজ চলতে দেব না।"

এদিন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ, বিজয় ওঝা, সন্তোষ পাঠক, মিনাদেবী পুরোহিত। কথা বলে বেরিয়ে সজল বলেন, "সচিবকে তৃণমূল কাউন্সিলররা হুমকি দিয়েছেন ৷ আমাদের আবেদন পুলিশে অভিযোগের দায়ের করা হোক ৷ কে হুমকি দিয়েছেন সেটা সচিব বলেননি ৷ বলেছেন তাঁকে তিনি চেনেন। যারা এই কাণ্ড ঘটাল তাতে সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক । পুর মিশনার বলেছেন, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন যদি কোনও বেআইনি কাজ হয় তাহলে ব্যবস্থা নিতে পিছু পা হবেন না।"

