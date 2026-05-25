চোখের সামনে গুঁড়িয়ে গেল নিজের অফিস, তৃণমূল কাউন্সিলর বললেন 'উন্নয়নের সঙ্গেই আছি'

বুলডোজার অভিযান আসানসোলেও ৷ তৃণমূল কাউন্সিলর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের দলীয় অফিস ভেঙে ফেলা হয়েছে ৷

তৃণমূল কাউন্সিলরের অফিস ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল আসানসোলে (নিজস্ব ছবি)
Published : May 25, 2026 at 6:53 PM IST

আসানসোল, 25 মে: এবার ঘটনাস্থল আসানসোলের সেল আইএসপি আবাসন এলাকার নিউটাউন ৷ বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হল আসানসোল পুরনিগমের 75 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের দলীয় অফিস । তাঁর চোখের সামনেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হল সাধের পার্টি অফিসটি । তবু কাউন্সিলর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় বললেন, "নতুন সরকার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে । আমি উন্নয়নের সঙ্গেই আছি ।"

বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সেল আইএসপি । সেল আইএসপি কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, অনুমতি ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি নির্মাণগুলি করা হয়েছিল । আগেও একাধিকবার নোটিশ পাঠানো হলেও তখন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি । সোমবার আসানসোল পুরনিগমের 75 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের কার্যালয়ও বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় । নিজের চোখের সামনে বহুদিনের রাজনৈতিক অফিস ভেঙে যেতে দেখেও সংযত ছিলেন কাউন্সিলর ।

তিনি জানান, মানুষের স্বার্থে কাজ করার উদ্দেশ্যেই এই কার্যালয় তৈরি হয়েছিল । রবিবার বিকেলে আইএসপি আধিকারিকরা এসে অফিস খালি করার নির্দেশ দেন । তিনি কয়েকদিন সময় চেয়েছিলেন ভিতরের সামগ্রী সরানোর জন্য । কিন্তু তার আগেই সোমবার সকালে শুরু হয়ে যায় ভাঙার কাজ । সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া ।

কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের দলীয় অফিস (নিজস্ব ছবি)

নিজের রাজনৈতিক কার্যালয় ধ্বংস হতে দেখেও তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "উন্নয়নের স্বার্থে সরকার যদি কোনও পদক্ষেপ নেয়, আমি সেই সিদ্ধান্তের পাশেই আছি ।" সরকার বা আইএসপি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই বলেও জানান তিনি । অন্যদিকে আইএসপি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ করা হচ্ছে ।

বুলডোজার অভিযান আসানসোলে (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পর শুরু হয়েছে বেআইনি উচ্ছেদ অভিযান ৷ রাজ্যের বিভিন্ন দিকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বেআইনি নির্মাণ ৷ দখলমুক্ত করা চলেছে সরকারি সম্পত্তি ৷ সেরকম আসানসোল শিল্পাঞ্চলে একের পর এক বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে প্রশাসনের কড়া অভিযান । আসানসোলের বার্নপুরে সেল আইএসপি কর্তৃপক্ষ নিজেদের জমিতে গড়ে ওঠা একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলছে । গত কয়েকদিনে বার্নপুরে তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক রুদ্র-সহ একাধিক দলীয় অফিসের উপরও বুলডোজার চালিয়েছে সেল আইএসপি । এবার আসানসোল পুরনিগমের 75 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের দলীয় অফিস ভেঙে ফেলা হল ৷ আর তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তিনি ৷

