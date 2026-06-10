জলমগ্ন এলাকায় গিয়ে জনরোষের মুখে তৃণমূল কাউন্সিলর, ছোড়া হল ডিম

জলমগ্ন এলাকায় গিয়ে জনরোষের মুখে তৃণমূল কাউন্সিলর, ছোড়া হল ডিম
বর্ষায় এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়লেন কাউন্সিলর ৷ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার পরিস্থিতি তৈরি হল ৷
Published : June 10, 2026 at 4:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 জুন: ভারী বর্ষণে জলমগ্ন শিলিগুড়ির 46 নম্বর ওয়ার্ড ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তুমুল বিক্ষোভ ও জনরোষের মুখে পড়লেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন ৷ বুধবার সকালে এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তাঁকে ৷ এমনকী স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন ৷ তড়িঘড়ি এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন তিনি ৷
মঙ্গলবার রাত থেকে শিলিগুড়ি ও শহর সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় ৷ তার জেরে নিচু এলাকাগুলিতে জল জমতে শুরু করে ৷ বিশেষত শিলিগুড়ি পুরনিগমের 46 নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে নিকাশির বেহাল দশার কারণে বহু বাড়িতে জল ঢুকে পড়ে জল ৷ কার্যত গৃহবন্দি হয়ে পড়েন বাসিন্দারা ৷ ঘরের আসবাবপত্র থেকে প্রয়োজনীয় নথি-সবই জলের তলায় চলে যাওয়ায় চরম বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে জনজীবন ৷
বুধবার সকালে পরিস্থিতির ভয়াবহতা খতিয়ে দেখতে এলাকায় যান কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন ৷ বাসিন্দারা তাঁকে দেখামাত্র ঘিরে ধরেন ৷ ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীদের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষা এলেই তাঁদের এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় ৷ পুরনিগমের জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং ড্রেন সংস্কারের কাজে ব্যাপক গাফিলতি রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা ৷ কাউন্সিলরকে সামনে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা ৷ অভিযোগের সুর চড়তে চড়তে এক পর্যায়ে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায় এবং আচমকা কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় ৷ এই অনভিপ্রেত ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যান দিলীপ বর্মন ৷ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এলাকা থেকে বেরিয়ে যান তিনি ।
পুরনিগমের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে, তা নিয়ে বিতর্ক হলেও কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন নিজের অবস্থানে অনড় ৷ তিনি বলেন, "আমি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিদর্শনে গিয়েছিলাম । যারা ডিম ছুড়েছে, তারা নিজেদের মানসিকতা ও শিক্ষার পরিচয় দিয়েছে ৷ আমাদের সংস্কৃতিতে এই ধরনের অশালীন প্রতিবাদের কোনও স্থান নেই ৷ তবে এতে আমার কাজের কোনও পরিবর্তন হবে না, সাধারণ মানুষ জানেন আমি কী করি এবং কেন করি ৷"
এই দিলীপ বর্মন শিলিগুড়ি পুরনিগমের রাজনীতিতে বরাবরই বিতর্কিত চরিত্র ৷ শাসকদলের কাউন্সিলর হয়েও তিনি অতীতে বহুবার দলের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন । প্রকাশ্যে মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ তুলে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন ৷ বিধানসভা নির্বাচনে পরজায়ের পর দিলীপকে মেয়র পারিষদ থেকে সরিয়ে দেন মেয়র গৌতম দেব ৷ এখন কাউন্সিলর হিসেবেই কাজ চালাচ্ছেন তিনি ৷
অতীতে একজন মেয়র পারিষদ হয়েও নিজের দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সমালোচনা করায় তাঁকে শোকজ পর্যন্ত করা হয়েছিল ৷ তৃণমূলের অন্দরের এই সংঘাতের রেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি বলেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত ৷ 46 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আজকের এই বিক্ষোভ কি কেবলই জলমগ্ন এলাকার ক্ষোভ, নাকি এর পিছনে দলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কোনও সমীকরণ কাজ করছে, সে নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে ৷ পুরনিগমের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামিদিনে এই ধরনের বিক্ষোভ আরও বড় আকার নিতে পারে বলেই স্থানীয়দের আশঙ্কা ৷ আপাতত গোটা ঘটনার উপর নজর রাখছে ওয়াকিবহাল মহল ৷