সেল আইএসপি'র জমিতে বেআইনি নির্মাণ ! বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তৃণমূল কাউন্সিলরের দলীয় কার্যালয়

সেল আইএসপি'র জমিতে বেআইনি নির্মাণ ! বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তৃণমূল কাউন্সিলরের দলীয় কার্যালয়
একাধিকবার নোটিশ দিয়ে বেআইনি দখল মুক্ত করার কথা জানিয়েছিল সেল আইএসপি ৷ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পার্টি অফিস ভাঙার অভিযোগ তৃণমূলের ৷
Published : May 24, 2026 at 3:41 PM IST
আসানসোল, 24 মে: একসময়ে পিটিটিআই আন্দোলনের চেনা মুখ ৷ পরবর্তীকালে রাজ্যে শিক্ষক ও ছাত্র আন্দোলনে প্রথম সারির নেতা ৷ এবার সেই নেতা তথা আসানসোল পুরনিগমের প্রভাবশালী কাউন্সিলর অশোক রুদ্রর দলীয় অফিস গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ৷ সেল আইএসপির জমিতে অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে বার্নপুর শিল্পশহরে দলীয় অফিস ভাঙাকে নিয়ে যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল ৷ একাধিক তৃণমূল নেতার দলীয় অফিসে চলে বুলডোজার ৷
শনিবার নতুন করে বার্নপুর শিল্পশহরে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা অশোক রুদ্রের পার্টি অফিস গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এর আগে উচ্ছেদ হওয়া অফিসগুলির মধ্যে আসানসোল দক্ষিণ ব্লক তৃণমূল সভাপতি পূর্ণেন্দু চৌধুরী এবং প্রভাবশালী নেতা উৎপল সেনের দলীয় কার্যালয় ছিল বলে জানা গেছে ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই সেল আইএসপি’র জমির উপর ওই দলীয় কার্যালয়গুলি গড়ে উঠেছিল ৷
অভিযোগ, রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে দলীয় নেতাদের প্রভাবের কারণে এই অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি ৷ তবে, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার কড়া হাতে জবরদখল মুক্ত করতে নেমেছে ইসকো কর্তৃপক্ষ ৷ শুধু দলীয় অফিসই নয়, একাধিক তৃণমূল নেতার দখলে থাকা জমিও পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে বলে সূত্রের দাবি ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বার্নপুর জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ৷ তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই উচ্ছেদ অভিযানের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷
বার্নপুরের তৃণমূল নেত্রী রাখি সেন বলেন, "আমরা মানছি যে দলীয় অফিসগুলি ইসকোর জমিতে গড়ে উঠেছিল ৷ কিন্তু, সাধারণ মানুষের পরিষেবা দিতেই 1998 সালে বাম আমলে ওই অফিসগুলি তৈরি হয়েছিল ৷ তখনও সেগুলি উচ্ছেদ করা হয়নি ৷ এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ব্যবহার করে তৃণমূলের সংগঠন ভাঙার চেষ্টা চলছে ৷"
অশোক রুদ্র দাবি করেন, "ইস্কোর জমিতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অফিস, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তিগত দখলও রয়েছে ৷ কিন্তু, সেগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ৷ বেছে বেছে শুধুমাত্র তৃণমূলের দলীয় অফিস ভাঙা হচ্ছে ৷"
আর এই বুলডোজার চালিয়ে বেআইনি দখলদারি ওঠানো প্রসঙ্গে সেল আইএসপি-র পক্ষ থেকে প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আপনারা জানেন যে ইসকো কারখানার জমিতে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ করা হচ্ছে ৷ কারখানার আধুনিকীকরণের স্বার্থে সমস্ত দখলদার উচ্ছেদ করা হচ্ছে ৷ এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বিষয় নেই ৷ সমস্ত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে ৷"