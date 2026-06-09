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30 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ, কলকাতায় গ্রেফতার আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলার

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি তোলাবাজি-আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তে নেমেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কিছুদিন ধরে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করছিল তদন্তকারীরা।

TMC Councillor Arrested
কলকাতায় গ্রেফতার আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 7:44 PM IST

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কলকাতা, 9 জুন: রাজ্যে তোলাবাজি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া অবস্থানের মধ্যেই ফের গ্রেফতার হলেন কলকাতা পুরসভার এক জনপ্রতিনিধি। এবার পুলিশের জালে কলকাতা পুরসভার 63 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য। একই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর স্বামীকেও। মঙ্গলবার ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি তোলাবাজি ও আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তে নেমেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কিছুদিন ধরে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করছিল তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসার পরই গ্রেফতার করা হয় কাউন্সিলর ও তাঁর স্বামীকে।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বেআইনি অর্থ আদায়, তোলাবাজি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পর স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করে অর্থ আদায়ের সংস্কৃতির কোনও জায়গা থাকবে না। সেই নির্দেশ মেনেই বিভিন্ন অভিযোগের তদন্তে নেমে একের পর এক পদক্ষেপ করছে পুলিশ।

গত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তোলাবাজির অভিযোগে একাধিক তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত সদস্য, ব্লক স্তরের নেতা, এমনকি প্রাক্তন বিধায়ক ও মন্ত্রীরাও। কলকাতা পুরসভাও এই তদন্তের বাইরে থাকেনি। ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন সুস্মিতা ভট্টাচার্য।

তদন্তকারীদের সূত্রের দাবি, অভিযোগের আর্থিক দিকটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা হয়েছিল কি না, অথবা প্রভাব খাটিয়ে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আর্থিক লেনদেন এবং ফোনের তথ্যও পরীক্ষা করা হবে।

গ্রেফতারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নানা অভিযোগ শোনা গেলেও কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পাননি। অন্যদিকে কাউন্সিলরের সমর্থকদের বক্তব্য, তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়। আদালতেই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। তদন্তের স্বার্থে আরও কয়েকজনকে ডেকে পাঠানো হতে পারে বলেও সূত্রের খবর। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে তোলাবাজি সংক্রান্ত অভিযোগে ধারাবাহিক গ্রেফতারির ঘটনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে প্রশাসন এই ধরনের অভিযোগকে আর হালকাভাবে নিচ্ছে না পুলিশ।

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TAGGED:

SUSHMITA BHATTACHARYA ARRESTED
TMC COUNCILLOR
তৃণমূল কাউন্সিলার গ্রেফতার
TMC COUNCILLOR ARRESTED

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