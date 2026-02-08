বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধকে লাথি-মৃত্যু, গ্রেফতার অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর

বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধকে লাথি-মৃত্যু, গ্রেফতার অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর
মারধরের অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্ত কাউন্সিলরের ৷ পাল্টা বৃদ্ধের ছেলের বিরুদ্ধে দোষারোপ ৷
Published : February 8, 2026 at 8:47 PM IST
ব্যারাকপুর, 4 ফেব্রুয়ারি: প্রথমে গালিগালাজ, তারপর অশীতিপরকে লাথি ! আর তার জেরেই অসুস্থ ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ মৃতের নাম তুলসী অধিকারী (82) ৷ ঘটনায় নাম জড়িয়েছে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ও আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ৷ ঘটনা ঘিরে রবিবার শোরগোল পড়ে গিয়েছে ব্যারাকপুরের মণিরামপুর এলাকায় ৷ মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশীর বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পুরসভায় চিঠি দেওয়ায় কাউন্সিলরের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে ওই বৃদ্ধকে ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে 6 বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল ৷ পাশাপাশি, অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের পর কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ৷
পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, পুরসভায় চিঠি দেওয়ায় এ দিন বৃদ্ধের ছোট ছেলে হেমন্ত অধিকারীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন ওই তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তারই প্রতিবাদ করতে গেলে ওই কাউন্সিল বৃদ্ধকে মারধর করেন ৷ অভিযোগ, তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে তুলসী অধিকারীর ৷ নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে শাসকদলের কাউন্সিলরের 'দাদাগিরি'র বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ৷
যদিও, বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্য সরাসরি তাঁর ছোট ছেলেকে দায়ী করেছেন কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷ তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তবে, গোটা ঘটনা তদন্তে করে দেখছে পুলিশ ৷ এই বিষয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝাঁ বলেন, "অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ ও পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা চলছে ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ প্রয়োজনে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান লিপিবদ্ধ করা হবে ৷ তদন্ত প্রাথমিকভাবে পর্যায় রয়েছে ৷ তাই এখনই বিশদে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷"
ঘটনার সূত্রপাত ওই বৃদ্ধের বাড়ির ঠিক পাশে অবৈধ একটি নির্মাণকে কেন্দ্র করে ৷ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ জানিয়ে সম্প্রতি উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভায় চিঠি দেন মণিরামপুর এলাকার বাসিন্দা তুলসী অধিকারী ৷ অভিযোগ, পুরসভায় বারবার ডাকা হলেও ওই ব্যক্তি তা এড়িয়ে বেআইনি নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ 23 নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় কাউন্সিলর হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপই করেননি বলে অভিযোগ করে অধিকারী পরিবার ৷
তারই মধ্যে রবিবার সকালে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধের ছোট ছেলে হেমন্ত অধিকারীকে স্থানীয় কাউন্সিলর এ নিয়ে দু-এক কথা শুনিয়ে দেন ৷ অভিযোগ, গালিগালাজ করা থেকে তাঁকে সিপিআইএম 'তকমা' দেওয়া, কিছুই বাদ দেননি কাউন্সিলর ৷ হেমন্ত বাড়ি ফিরে সেই কথা জানাতেই রেগে যান বৃদ্ধ তুলসী অধিকারী ৷ প্রতিবাদ জানাতে ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে যান তিনি ৷
সেখানেই তৃণমূল কাউন্সিলরকে হাতের কাছে পেয়ে, তাঁর আচরণের প্রতিবাদ করেন বৃদ্ধ ৷ কিন্তু, তাতে শাসকদলের কাউন্সিলর আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন ৷ অভিযোগ, ছেলের সামনেই বৃদ্ধকে গালিগালাজ, ধাক্কা ও পেটে লাথি মারেন কাউন্সিলর ৷ সেই সময় বাবাকে বাঁচাতে গেলে মারধর করা হয় ছোট ছেলে হেমন্ত অধিকারীকেও ৷ কাউন্সিলরের মারে অচৈতন্য হয়ে পড়েন বৃদ্ধ ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে দমদম ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মৃতের ছোট ছেলে হেমন্ত অধিকারী বলেন, "কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন কেন পুরসভায় চিঠি দিয়েছি আমরা ৷ তখন বেআইনি নির্মাণের কথা বলতেই উনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেন, বেশি বুঝে গিয়েছিস ৷ তারপরেই শুরু হয়ে যায় গালিগালাজ ৷ আমি নাকি সিপিআইএমের হয়ে মস্তানি করছি, এই কথাও বলেন উনি ৷ তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে আজকে বাবাকে মরতে হল ৷ উনি অভিযোগ অস্বীকার করলে কী হবে ! ঘটনার জলজ্যান্ত প্রত্যক্ষদর্শী তো আমিই ৷ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷"
ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ ও বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, "এর আগেও রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ রয়েছে ৷ উনি এলাকায় সিন্ডিকেটরাজ চালান ৷ অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন সবসময় ৷ একজন 82 বছরের বৃদ্ধকে-ও ছাড়ছেন না তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তাঁর অপরাধ বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করেছিলেন ৷ তার জেরে গালিগালাজ, পেটে লাথি মারতেও এরা দু'বার ভাবছে না ৷ এর থেকে নির্মম আর কী হতে পারে ৷"
অন্যদিকে, যাঁর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে সেই তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "ওই বৃদ্ধই প্রথমে আমাকে গালিগালাজ, মারধর করেন ৷ আমি কিছুই করিনি ৷ উনি অসুস্থ ছিলেন, তা জেনেও অসুস্থ বাবাকে নিয়ে এসে চিৎকার-চেঁচামেচি, গালিগালাজ করিয়েছেন ওঁর ছোট ছেলে ৷ তুলসী অধিকারীর মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী হেমন্তই ৷ আমার বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত করা হচ্ছে ৷ আমি ওই বৃদ্ধকে মেরেছি, কী মারিনি সেটা ঘটনাস্থলে যারা ছিল, তারাই ভালো বলতে পারবে ৷ উনি ওখানে আরও একজনকে মারধর করেছেন ৷ বেআইনি কোনও নির্মাণ আমার চোখে পড়েনি, এটুকু বলতে পারি ৷"