তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত হত্যাকাণ্ডে তিন অভিযুক্তই দোষী সাব্যস্ত, বুধে সাজা ঘোষণা
তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুনে দোষী সাব্যস্ত অমিত পণ্ডিত, সঞ্জীব ওরফে বাপি পণ্ডিত ও জিয়াউল মণ্ডল । বুধবার সাজা ঘোষণা ৷
Published : December 15, 2025 at 7:07 PM IST
ব্যারাকপুর, 15 ডিসেম্বর: পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত হত্যাকাণ্ডে সাড়ে তিন বছর পর তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত । দোষী সাব্যস্ত অমিত পণ্ডিত, সঞ্জীব ওরফে বাপি পণ্ডিত ও জিয়াউল মণ্ডল । বুধবার সাজা ঘোষণা করবে আদালত ৷
খুন ও খুনের ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র আইনের মামলায় এই তিন অভিযুক্তকে সোমবার দোষী সাব্যস্ত করেন ব্যারাকপুর আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারক অয়ন বন্দোপাধ্যায় ৷ 17 ডিসেম্বর অর্থাৎ বুধবার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক ৷ সেদিন দোষী সাব্যস্ত এই তিন জনেরই যাতে সর্বোচ্চ সাজা অর্থাৎ ফাঁসি হয়, তার সওয়াল করা হবে বলে এদিন জানিয়েছেন মামলার বিশেষ সরকারি আইনজীবী সত্যব্রত দাস।
ঘটনাটি ঘটেছিল 2022 সালের 13 মার্চ ৷ সেদিন আগরপাড়া স্টেশন রোডে পোষ্য কুকুরের জন্য স্কুটিতে করে ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন পানিহাটি পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত ৷ ভরসন্ধ্যায় জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ট্রিগার চেপে মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অনুপম ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বাপি পণ্ডিত সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেলেও আজ আদালতে হাজিরা দিতে হয় ৷ এদিন বিচারক দোষী সাব্যস্ত করায় পুলিশ তাকে হেফাজতে নেয় ৷
হাড়হিম করা সেই নৃশংস খুনের ঘটনার দৃশ্য ধরাও পড়ে এলাকার সিসিটিভি-তে ৷ তৃণমূল কাউন্সিলর খুনের ঘটনা ঘিরে সেই সময় তোলপাড় হয় রাজ্যরাজনীতি ৷ চাপ বাড়তে থাকে পুলিশ প্রশাসনের ওপর ৷ ঘটনার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত বাপি পণ্ডিত এবং তাঁর দুই সহযোগী অমিত পণ্ডিত এবং জিয়াউল মণ্ডলকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের 302, 120(বি) এবং আমর্স অ্যাক্টের 25 এবং 27 ধারায় মামলা রুজু হয়। প্রায় সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মামলাটি চলে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারকের এজলাসে।সোমবার সেই মামলারই দোষী সাব্যস্ত করা হয় তিন অভিযুক্তকে ৷
আদালত সূত্রে খবর, অনুপম হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে প্রথমে হরিণঘাটার বাসিন্দা জিয়াউল মণ্ডল নামে ওই দুষ্কৃতীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এই অমিত পণ্ডিত। অনুপমকে খুন করতে সে জিয়াউলকে 4 লক্ষ টাকার 'সুপারি' দেয়। কিন্তু, টাকা নেওয়ার পরেও নির্দিষ্ট দিনে সে খুন করতে টালবাহানা করছিল ৷ তাই খুনের 'সুপারি'র টাকা ফেরত চায় জিয়াউলের কাছে ৷ কিন্তু তা না-পেয়ে আক্রোশে জিয়াউলের বাড়ির সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অমিত ৷ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যায় জিয়াউল। এর পরেই অমিতের বিরুদ্ধে হরিণঘাটা থানায় খুনের চেষ্টার মামলা দায়ের করেন জিয়াউলের স্ত্রী। সেই মামলা এখনও চলছে কল্যাণী আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক ফাস্ট কোর্টে।
কিন্তু কেন খুন হতে হল অনুপমকে ?
এই বিষয়ে মামলার বিশেষ সরকারি আইনজীবী সত্যব্রত দাস বলেন, "কাউন্সিলর হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন অনুপম দত্ত। তিনি এলাকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তার জেরে অসামাজিক কাজকর্ম করতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল অমিত এবং বাপি পণ্ডিতের। তাই, তাঁকে খুনের ষড়যন্ত্র করা হয়। অমিতই পিছন থেকে এসে অনুপমকে গুলি করে। তাঁকে ব্যবহার করেছিল তাঁর মাসতুতো ভাই বাপি। যেহেতু জিয়াউলও অনুপমকে খুন করার সুপারি নিয়েছিল সেহেতু সেও এই ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই, বিচারক তিন জনকেই খুন, খুনের ষড়যন্ত্র ও অস্ত্র আইনের ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন ।"
তিনি আরও বলেন,"এই মামলায় মোট 24 জন সাক্ষী ছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁর সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । খুনের আগে কামারহাটির বাসিন্দা মনোজ যাদবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বাপি পণ্ডিত । তাকে খুনের সুপারি দিলেও রাজি হয়নি মনোজ । বয়ানে সেই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন মনোজ যাদব। এছাড়া অমিত পণ্ডিতের কাছ থেকে যে আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ, সেই আগ্নেয়াস্ত্রের গুলির সঙ্গে নিহত অনুপমের দেহ থেকে মেলা গুলির বালেস্টিক রিপোর্টও মিলে গিয়েছে । ফলে, স্পষ্ট অনুপমকে সরাতে ষড়যন্ত্র করেছিল আততায়ীরা।আমরা চাইব প্রত্যেক দোষীর যেন ফাঁসির সাজা হয়।"
শুনানিতে এদিন আদালত চত্বরে হাজির ছিলেন নিহত অনুপমের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্ত। তিনি বলেন,"শান্তি পাব না, যতক্ষণ না দোষীদের সাজা ঘোষণা হচ্ছে । দীর্ঘ দিন পর তিন জন অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, এর জন্য আদালতকে ধন্যবাদ।দোষীদের প্রত্যেকের কঠোর শাস্তি চাইছি। এই মামলার সরকারি আইনজীবীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি যেভাবে খুনের মামলাটি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন অন্য কেউ হলে সেটা নাও হতে পারত। রাজনীতির চক্রান্তের শিকার কার থেকে হয়েছে সেটা দোষীকেই বলতে হবে । কারা জামিন করাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করল ও'র পিছনে, সেটাও জানাতে হবে ওকে(বাপি) । এই তথ্য একমাত্র ও'র কাছেই আসে।"
অন্যদিকে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর এজলাস থেকে বেরনোর সময় অভিযুক্ত বাপি পণ্ডিত বলে, "আমরা নির্দোষ। জোর করে ফাঁসানো হয়েছে । রাজনীতির চক্রান্ত শিকার । এলাকার লোকাল নেতারা এই চক্রান্ত করেছে ।"