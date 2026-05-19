দলের চাপে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হবেন না, বরো চেয়ারম্যানের পদ ছাড়লেন মমতার পাড়ার কাউন্সিলর

দলের চাপে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হবেন না, বরো চেয়ারম্যানের পদ ছাড়লেন মমতার পাড়ার কাউন্সিলর

দলের চাপে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে চান না ৷ আর তাই বিবেকের দংশন এড়াতে 9 নম্বর বরোর চেয়ারম্যানের পদ ছাড়লেন দেবলীনা ৷

পদ ছাড়লেন মমতার পাড়ার কাউন্সিলর (ছবি: দেবলীনার ফেসবুক)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 10:06 PM IST

কলকাতা, 19 মে: কলকাতা পুরনিগমে বড় ধাক্কা খেল তৃণমূল ৷ খাস ভবানীপুরে তৃণমূল কাউন্সিলর তথা 9 নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান দেবলীনা বিশ্বাস পদত্যাগ করলেন। 'দলগত চাপে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হবেন না' বলেই পুরনিগমের চেয়ারপার্সন মালা রায়ের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে বোরো চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার কথা জানিয়েছেন দেবলীনা ৷

বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে জিতেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই বিধানসভার আওতাধীন 74 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাস। তিনি 9 নম্বর বোরোর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। উল্লেখ্য, এই বোরোর বিভিন্ন এলাকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় 14টি সম্পত্তির ঠিকানায় নোটিশ পাঠিয়েছে পুরনিগম। সোমবার রাতে এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷

এরপর দিনই বোরো চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেন দেবলীনা ৷ যদিও তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেননি মালা রায়। কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, মালা রায় এদিন নিজের দফতরে ছিলেন না। ফোনে তিনি স্পষ্ট জানান, মেয়র ও ডেপুটি মেয়র ছাড়া অন্য কারও পদত্যাগ পত্র নেওয়ার এক্তিয়ার তাঁর নেই। আর তাই দেবলীনাকে পদত্যাগ পত্র দিতে হবে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে।

দেবলীনার পদত্যাগ পত্র (ইটিভি ভারত)

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা পদ ছেড়েছেন ৷ দলও ছেড়েছেন ৷ কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন সেই আঁচ পড়ল এই প্রথম। নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রের কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যানের পদত্যাগ রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা উসকে দিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ভবানীপুর ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় ৷ সেখানেই তিনি পরাজিত হয়েছেন ৷ এবার বোরো চেয়ারম্যানের পদ ছাড়লেন মমতার পাড়ার কাউন্সিলর ৷

দেবলীনা বলেন, "এই সিদ্ধান্ত সোমবার নিয়েছিলাম। আজ চিঠিটা পাঠালাম। নিয়ম মতো চেয়ারপার্সন মাল রায়কে দিতে হয় আমি সেটাই করেছি। আমার অফিস থেকে যারা গিয়েছিলেন তাঁদের এক ঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু চেয়ারপার্সন চিঠি নেননি।" এমন সিদ্ধান্ত কেন নিলেন ? দেবলীনার জবাব, "দল থেকে চাপ দিয়ে নানা অনৈতিক কাজ করতে বলা হয়। সেটার আমি পক্ষে নই। সেভাবে কোনওদিন কাজ করিনি। তাই নিজেকে সরিয়ে নিলাম। আমি ওই চেয়ারে বসার যোগ্য নই ! ওই চেয়ারে বসে কোনও ভুল কাজ বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে পারব না। তাই নিজেকে সরিয়ে নিলাম। এটা দলগত ব্যাপার। মেয়র বা অন্য কাউকেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি। আমি মনে করেছি নিজে থেকে সরে যাওয়া উচিত। ভুল বা অনৈতিক কোনও কিছুর সঙ্গে আমি নিজেকে রাখব না। বিবেকের দংশন হয়।"

