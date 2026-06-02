কাটমানি নেওয়া, মারামারি অভিযোগ গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ 5

কাটমানি নেওয়া, মারামারি অভিযোগ গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ 5
তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে সারা রাজ্যে ৷ এবার বাড়ি প্রকল্পে কাটমানি নেওয়া ও মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল কাউন্সিলর ৷
Published : June 2, 2026 at 4:46 PM IST
মালবাজার, 2 জুন: কাটমানি তোলার অভিযোগ এবার মালবাজার শহরে ৷ কাটমানি নেওয়া ও মারামারি করার অভিযোগে গ্রেফতার মালবাজার পুরসভার তৃণমূল 11 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অজয় লোহার-সহ আরও পাঁচ জন ৷ এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রীতিলতা বর্মনের অভিযোগ, 2022 সালে কাউন্সিলর হওয়ার পর 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে বাড়ি দেওয়ার নাম করে 90 হাজার টাকা নিয়েছিলেন অজয় ৷ কিন্তু বাড়ি পাননি প্রীতিলতা ৷ পরে সেই টাকা ফেরত চাইতে গেলে হুমকি জুটেছিল ।
সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর গত 18 মে এই বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ মালবাজার থানায় দায়ের করা হয় ৷ এই রাগ থেকে গতকাল রাতে প্রীতিলতা বর্মনের স্বামী বিপুল বর্মনকে কাউন্সিলর-সহ আরও বেশ কয়েকজন মালবাজার লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷
পরে স্থানীয়রা বিপুলকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসারত রয়েছেন বিপুল ৷ এরপর এই ঘটনা নিয়ে প্রীতিলতা বর্মন মাল থানায় 11 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল রাতেই মাল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে কাউন্সিলর অজয় লোহার, তার ভাই তথা মালটাউন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনন্দ লোহার, শুভম গুপ্তা, বিকি গুপ্তা এবং রাহুল শ-কে ৷
হাসপাতালের বেডে শুয়ে বিপুল বলেন, "অজয় এক লক্ষ টাকা দাবি করে ৷ পরে আমি বাড়ি তৈরির জন্য 90 হাজার টাকা শুভম গুপ্তার হাত দিয়ে কাউন্সিলরের কাছে পাঠিয়ে দিই ৷ এরপর কয়েক বছর কেটে গেলেও বাড়ির লিস্টে আমার নাম না-থাকায় আমি টাকা ফেরত চাই ৷ বিভিন্ন অজুহাতে সেই টাকা ফেরত দেয়নি অজয় ৷ পরে আমি গত 18 মে এই বিষয়ে মাল থানায় অভিযোগ দায়ের করি ৷ সেই অভিযোগের প্রতিশোধ নিতেই আমার উপর হামলা করা হয়েছে ৷ আমি এর বিচার চাই ৷ যদিও কাটমানি এবং মারামারি ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং চক্রান্ত বলেই দাবি করেছেন গ্রেফতার হওয়া কাউন্সিলর-সহ বাকি অভিযুক্তরা ৷
এদিকে প্রিজন ভ্যানে উঠতে উঠতে অজয় বলেন "এক টাকা নিয়েছি, এটা প্রমাণ করতে পারলে মাল বাজারে ঘড়ি মোড়ে আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিন ৷" থানা সূত্রে খবর বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে । এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ অভিযুক্তদের কোর্টে তুলে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে মালবাজার থানার পুলিশ ৷ তবে শহরজুড়ে বিভিন্ন তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কাটমানি নেওয়ার বেশ কয়েকটি অভিযোগ মালবাজার থানায় জমা পড়েছে বলে খবর রয়েছে ৷ এমন অবস্থায় আর কার কার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ ! সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে শহরের বাসিন্দারা ৷