ভোটে 'বেআইনি' বালিঘাট থেকে টাকা তোলে তৃণমূল, পদক্ষেপ নিতে চিঠি বিজেপি'র
Published : March 13, 2026 at 7:44 PM IST
সিউড়ি, 13 মার্চ: নির্বাচনের আগে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'বেআইনি' বালিঘাট চালানোর অভিযোগে সরব বিজেপি ৷ দ্রুত জেলায় বেআইনি বালির খাদানগুলি বন্ধ-সহ বালির ন্যায্যমূল্যের দাবিতে জেলাশাসককে চিঠি দিলেন দলের সাংগঠনিক সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাঁর দাবি, বেআইনি বালির কারবার নিয়ে বীরভূম জেলাতেও সিবিআই হানা দিক ৷ বীরভূম জেলাজুড়ে রমরমিয়ে চলে বেআইনি বালির কারবার ৷ উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ভোটের আগে তৃণমূলের ফান্ড জোগায় বেআইনি বালির খাদানগুলি ৷ অবিলম্বে এই খাদানগুলি বন্ধ করতে হবে। আর আইনি মেনে যে ঘাটগুলি চলছে, শুধুমাত্র সেখান থেকেই বালি বিক্রি করতে হবে ৷ এই দাবিতে জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছে বিজেপি ৷
বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "কোন রকম অন্যায় কাজকে এই জেলায় প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, হবে না ৷ প্রশাসন সজাগ আছে ৷"
প্রশাসন ব্যবস্থা না-নিয়ে বিজেপি পথে নামবে বলেও জানিয়েছেন, বীরভূমে দলের সাংগঠনিক সভাপত ৷ তিনি বলেন, "আমরা চাই, অন্য জেলার মত বীরভূমে বেআইনি বালির কারবারী ও তাঁদের কর্মচারীদের বাড়িতে সিবিআই হানা দিক ৷ বেশিরভাগ বালির কারবারী নিজেদের ঘরে ও কর্মীদের বাড়িতে কালো টাকা-সহ কাগজপত্র রাখে ৷ সিবিআই তদন্ত হলেই সব সামনে আসবে।"
বীরভূম জেলার প্রতিবেশী পশ্চিম বর্ধমানে বেআইনি কয়লা ও বালির কারবার নিয়ে চলছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ও সিবিআইয়ের যৌথ তল্লাশি ও তদন্ত অভিযান৷ বীরভূমে 'বেআইনি' বালির কারবার ও বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যও নতুন কিছু নয় ৷
এই জেলার অজয়, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, দ্বারকা, বক্রেশ্বর, বাঁশলই, ব্রাহ্মণী, হিংলো প্রভৃতি নদনদী থেকে বেআইনিভাবে দেদারে বালি তোলা হয় ৷ একেবারে অবৈজ্ঞানিকভাবে নদী বক্ষে জেসিবি মেশিন, নৌকায় যন্ত্রাংশ নামিয়ে বালি তোলা প্রশাসনিক নিয়ম বিরুদ্ধ ৷ বিশেষ করে বীরভূমের ইলামবাজার, নানুর, লাভপুর, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট প্রভৃতি জায়গায় বেআইনি বালির ঘাটের সংখ্যা অনেক ৷
নিয়ম অনুযায়ী সরকারিভাবে টেন্ডার নিয়ে বালির ঘাট চালান অনেকেই ৷ এই ঘাটগুলি থেকে রাজস্ব জমা পরে সরকারি খাতে ৷ কিন্তু, টেন্ডার নেওয়া ঘাটের পাশে বা কিছুটা দূরেই নদী বক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন করে মাফিয়ারা ৷ এই বেআইনি বালির ঘাট কার দখলে থাকবে, তা নিয়েও একাধিকবার বোমাবাজি ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে ৷
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা ৷ তার আগে বীরভূম জেলায় শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল বিরোধী দল বিজেপি ৷ অভিযোগ, এই জেলার বেআইনি বালির কারবার থেকেই নির্বাচনী প্রচারের খরচের একটা বড় অংশ জোগাড় তৃণমূল নেতারা ৷ তাই নির্বাচনের আগে সমস্ত বেআইনি বালির কারবার ও ঘাট বন্ধের দাবিতে বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈনকে চিঠি দিল বিজেপি।
এছাড়া, বীরভূম জেলার বালি বাইরে পাচার হয়ে যায় ৷ ফলে এই জেলার বাসিন্দাদের দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ দামে বালি কিনতে হয় ৷ বালিপাচার রোধ করলে, অনেক সস্তায় বালি মিলবে ৷