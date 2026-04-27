মোদির সভার আগেই তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র জগদ্দল, গুলিবিদ্ধ পবন সিংয়ের দেহরক্ষী
দ্বিতীয় দফা ভোট প্রচারের শেষ দিনে তৃণমূল-বিজেপি দ্বন্দ্ব ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
Published : April 27, 2026 at 6:55 AM IST
জগদ্দল, 27 এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী জনসভার আগেই তৃণমূল ও বিজেপি দু'পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার জগদ্দল । থানার সামনেই পরস্পরকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু করে । চলে গুলিও ৷ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অর্জুন-পুত্র পবন সিংয়ের এক দেহরক্ষী । পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোটের শেষ প্রচার সোমবার বিকেল পর্যন্ত । শেষ প্রচারের দিনে জগদ্দলে দলীয় প্রার্থী রাজেশ কুমারের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী জনসভা করবেন । তার আগেই তৃণমূল ও বিজেপি দু'পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল জগদ্দল ।
বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভায় না-যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে । সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিন কয়েক আগে নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমারের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন । রাজেশ সে ব্যাপারে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ।
রবিবার রাত সাড়ে 10টা নাগাদ বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে জগদ্দল থানায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরের কপি আনতে গিয়েছিলেন । সেই সময় তৃণমূলের দুই কাউন্সিলর মনোজ পান্ডে ও সৌরভ সিং দলীয় একদল কর্মী-সমর্থককে নিয়ে থানায় পৌঁছে যান । থানার মধ্যেই তখন দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় । মুহূর্তের মধ্যে পরস্পর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে । একে অপরকে নিশানা করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে ।
জগদ্দল থানার পাশেই বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ছেলে পবন সিংয়ের বাড়ি । অভিযোগ, গোলমালের সময় তৃণমূল আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে । পবনের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা-গুলি ছুড়তে থাকে । দুষ্কৃতীদের গুলিতে যোগেশ শর্মা নামে তাঁর দেহরক্ষী সিআইএসএফের এক জওয়ান জখম হয়েছেন । তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে । কলকাতার এক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে ।
গোলমালের খবর পেয়ে অর্জুন সিং অনুগামীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন । সংঘর্ষের তীব্রতা তখন আরও বেড়ে যায় । দু'পক্ষই পরস্পরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন অর্জুনও জড়িয়ে পড়েন । ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকায় নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী । তারপরও গভীর রাত পর্যন্ত গোলমালের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে খবর ৷