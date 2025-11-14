বাড়ির পাশে গাছে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, নেপথ্যে SIR-আতঙ্ক !
বিবাহিত মেয়ের এন্যুমারেশন বা গণনা ফর্ম না-আসায় দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন, দাবি পরিবারের ৷ বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এসআইআর 'রাজনীতি' তৃণমূল ও বিজেপির ৷
Published : November 14, 2025 at 6:15 PM IST
আমবাড়ি, 14 নভেম্বর: ফের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ ৷ বাড়ির পাশে একটি গাছ থেকে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ পরিবারের দাবি, মেয়ের নামে এনুমারেশন বা গণনা ফর্ম না-আসায় আতঙ্কিত ছিলেন ভুবনচন্দ্র রায় (67) নামে ওই বৃদ্ধ ৷ এরপর বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির পাশে একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায় ৷ বৃদ্ধের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর আতঙ্ক রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল ৷
ঘটনাটি শিলিগুড়ি সংলগ্ন রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ির ঘটনা ৷ এসআইআর আবহে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ ঘটনার খবর পেতেই শুক্রবার সকালে মৃতের বাড়িতে ছুটে যান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তুষার কান্তি দত্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদ-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷
জানা গিয়েছে, আমবাড়ির কামারভিটা বুথের বাসিন্দা ছিলেন ভুবনচন্দ্র রায় ৷ তাঁর মেয়ে শিবানী রায়ের (27) অন্য ব্লকে বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে ৷ তবে, বিয়ের পরেও বাপের বাড়িতে এসে ভোট দিতেন তিনি ৷ 2025 সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভুবনচন্দ্র রায়, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলের নামে এন্যুমারেশন ফর্ম এসেছে ৷ কিন্তু, সেই তালিকায় মেয়ের নাম না-থাকায় ফর্ম আসেনি ৷ এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে খুব চিন্তায় ছিলেন ভুবন ৷ মেয়ের ফর্মের জন্য দৌড়ঝাঁপও করছিলেন ৷ কিন্তু, বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির পাশে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ পরিবারের দাবি, মেয়ের নামে এন্যুমারেশন ফর্ম না-আসায় চিন্তিত ছিলেন ৷ তার জেরে এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন ভুবনচন্দ্র রায় ৷
একই দাবি করেছেন বিধায়ক খগেশ্বর রায় ৷ তিনি বলেন, "শুধু এই ঘটনা নয় ৷ জলপাইগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকজন এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন ৷ পরিবারটিকে আশ্বস্ত করলাম চিন্তা না-করতে ৷ মেয়ের নাম ভোটার তালিকায় ঠিক উঠবে ৷ রাজ্যে এই পরিস্থিতির জন্য একমাত্র দায়ী কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ আর এই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷"
এব্যাপারে বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লকের আহ্বায়ক নিতাই মণ্ডল বলেন, "যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক ৷ ওই ব্যক্তির মেয়ের নাম যদি কাটা গিয়ে থাকে, তাহলে প্রথম দায়ী বিএলও ৷ আর ওই যুবতীর যেহেতু অন্যত্র বিয়ে হয়েছে, সেই কারণেও নাম কাটা গিয়েছে কি না, তা যাচাই করা দরকার ৷ এছাড়া নির্বাচন কমিশন তো বলেই দিয়েছে, কারোর নাম যদি ভোটার তালিকায় না-থাকে, তার বাড়ির সদস্য অর্থাৎ, বাবা, মা, ঠাকুর’দা, ঠাকুর’মা অথবা দাদু-দিদা, যে কারও নাম থাকলেই ভোটার তালিকায় নাম উঠবে ৷ কিন্তু, তৃণমূল এসআইআর নিয়ে মিথ্যা প্রচার করে মানুষের মধ্যে বেশি করে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিচ্ছে ৷ ওরা একটা কাজ করতে পারে, হাসপাতালগুলিতে চলে যাক ৷ সেখানে যাঁরাই মারা যাবেন, তাঁদের এসআইআরে মৃত্যু বলে চালিয়ে দিক ৷"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।