যৌনকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, এসআইআর আতঙ্কে চরম সিদ্ধান্ত ; দাবি তৃণমূলর
শাসক শিবিরের অভিযোগ খারিজ করে বিজেপির দাবি, দাম্পত্য কলহের জেরেই নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন যৌনকর্মী ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : November 7, 2025 at 10:35 PM IST
শেওড়াফুলি, 7 নভেম্বর: যৌনকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক তরজা। এসআইআর-আতঙ্কে বিতি দাস নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন বলে দাবি তৃণমূলের ৷ শাসক শিবিরের অভিযোগ খারিজ করে বিজেপির কটাক্ষ, রাজনৈতিক প্রয়োজনে এখন সমস্ত মৃত্যুর নেপথ্যেই এসআইআরের ছায়া দেখছে তৃণমূল ৷
পুলিশ জানিয়েছে, শেওড়াফুলি স্টেশন লাগোয়া গড়বাগান এলাকায় থাকতেন 49 বছর বয়সি বিতি ৷ শুক্রবার সকালে নিজের ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷ অনেকক্ষণ তাঁর ঘর থেকে কোনও শব্দ না পাওয়ায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয় ৷ তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন ৷ পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে ৷ ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী ৷ ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি শ্রীরামপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
স্থানীয়দের থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে মাসখানেক ধরে এক ব্যক্তি ও তাঁর ছেলে বিতির সঙ্গে এই বাড়িতেই থাকতেন ৷ বৃহস্পতিবার রাতে দু'জনের মধ্যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে বচসা হয় ৷ পরে ছেলেকে নিয়ে ওই ব্যক্তিকে বিতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও দেখেছিলেন এলাকার কেউ কেউ ৷ ওই ব্যক্তির সন্ধান শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ৷
এদিকে যৌনকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠেছে ৷ খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে যান চাঁপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো এবং স্থানীয় কাউন্সিলর । বিধায়কের দাবি, 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না বিতির। তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় তিনি আতঙ্ক ও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ৷ তার জেরেই নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ সিং বলেন, "প্রায় 30 বছর ধরে ওই যৌনকর্মী এই পাড়ায় থাকতেন। এসআইআর আতঙ্কেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷"
তৃণমূলের দাবি খারিজ করে দিয়েছে বিজেপি ৷ দলের নেতা হরি মিশ্র বলেন, "চাঁপদানি বিধায়ক সবজান্তা হয়ে গিয়েছেন ! ভিতরের খবরও পেয়ে যাচ্ছেন। বাস্তবে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তির জেরেই এই ঘটনা।" এদিকে, এদিনই বিচারাধীন বন্দি থেকে শুরু করে যৌনপল্লির বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ কমিশন সূত্রে খবর, কীভাবে সব বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় রাখতে হবে, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের কাছেও এই নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে ৷